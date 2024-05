Morvedre muestra su potencial en la música rock

El Port de Sagunt acogió el "Original Fest". Una cita musical abierta al público, sin ánimo de lucro y de carácter gratuito que hizo las delicias de los amantes de la buena música.

El evento, que duró tres días, acogió la actuación en directo de 15 bandas, de diferentes estilos alrededor de rock and roll, en un recinto privado al aire libre, que contó con una importante afluencia de personas de distintas edades. En la cita tocaron Arse Folk, Akritud VLC, Batería baja, Otras yerbas, tensión no resuelta, los jóvenes talentos del Punk Meketrefes, el Beso del sapo, Pateticus, los Nodoyunas, Valandaluz, Fantuka, Clöuds, The Fires y Sistemines.

La gente disfrutando del festival / LEVANTE-EMV

Las actuaciones se programaron en diferentes franjas horarias por lo que hubo música por la mañana, por la tarde y por la noche, sin que el ambiente llegara a flaquear.

Visibilizar

"Este evento surge de la necesidad de ocupar un espacio y dar visibilidad a una escena musical boyante que acoge la comarca de Camp de Morvedre, sobre todo en su núcleo urbano de más población, Sagunt, donde un número importante de artistas y bandas en constante creación y con diferentes propuestas estilísticas en el campo de la música, pretenden dar a conocer sus proyectos a un público local, y también de fuera que en la mayor parte es desconocedora de tal efervescencia", explican desde la organización del festival.

"La intención surge de la inquietud de las propias bandas por ofrecer al público sus propuestas y creaciones, así como la de agitar una posible escena y establecer redes de colaboración y sinergias entre las propias agrupaciones", añadían.

El festival dio a conocer propuestas y novedades musicales con atractivos diferentes muy cerca de casa. Música de proximidad y con calidad.