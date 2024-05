Una treintena de artistas "abren el arte" con la exposición "La Caja Blanca"

Una treintena de artistas plásticos de la Comunitat Valenciana han participado en la exposición "La Caja Blanca". El lugar escogido para mostrar sus trabajos fue el estudio de la artista Delia Díaz, en el Port de Sagunt. "La elección del sitio no ha sido al azar. Hemos querido enseñar el lugar más sagrado para un artista como es su estudio. En ellos se crea, se busca, se imagina, se plasma, se sueña. La muestra es también un homenaje a esos espacios íntimos donde ocurren cosas", comentaba Jaime Giménez de Haro, uno de los promotores de la iniciativa.

También ha sido muy creativa la elección del nombre de la exposición, haciendo referencia a "una caja de luces, que es blanca como el contenedor cultural en el que conseguimos convertir el taller de cerámica de Delia que nos alumbró a todos y a todas", añadía de Haro.

El objetivo de esta exposición, el "abrir el concepto de arte a todas las generaciones. Convertir este en una herramienta comunicativa para contar lo que a cada artista le interese. El arte es algo que uno tiene desde que nace, está ahí de una manera u otra". Y así se puso de manifiesto en la exposición, que albergó una selección de dos trabajos por cada artista entre pinturas y fotografías. Una muestra colectiva de 60 obras que no dejó indiferente a nadie. "Fue algo impresionante, no pensábamos que iba a tener tan buena acogida y que iba a venir tanta gente, el estudio se nos quedó pequeño". Pese a eso, de momento, no se plantean el traslado de la muestra.

Artistas

En cuanto a los artistas, expusieron: Willy Ramos, Nacho Igual, Jaime Giménez de Haro, Manolo Abad, Amparo Berenguer, Delia Díaz, Art al Quadrat, Rosa Gimeno, Carmen Michavila, Santiago Polo, Alain Campos, Isabel Tristán, Elena Uriel, Alicia Matíes, Leonor Seguí, Mavi Mezquita, Nacho Llopis, Mario Mankey, César Groce, Dolores Pascual, Vic Pereiró, Jose Gallego, Ismael Barbe, Tomás Bueno, José Manuel Guillén, Pilar Sampedro, Pedro Kouba, Ana pastor, Mila Payá y Albert Esteve.

La exposición pondrá su broche de oro este sábado con una lectura de poemas a cargo de la actriz Lola López, acompañada al violín por Luisa Moya, momento que se completará con una cata de vinos de la Bodega Fernández Eguíluz.