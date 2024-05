Los vecinos de Sagunt tendrán voz en el aseo urbano

La Sociedad Anónima de Gestión (SAG) del Ayuntamiento de Sagunt ha redoblado esfuerzos para optimizar el mantenimiento y la limpieza de la ciudad. Prueba de ello es la intensificación de los baldeos en las zonas de mayor necesidad del municipio. La SAG ha establecido con este objetivo un calendario de actuaciones y de prioridades que se prolongará durante todo este mes de mayo, y que ha resultado bastante eficiente en el mes de abril, explican desde la empresa. "Se trata de proyectar agua con la fuerza necesaria (agua a gran presión) para eliminar los residuos de manera exhaustiva", aclara la SAG.

Con este tipo de actuaciones, se da respuesta a las continuas críticas realizadas por la oposición sobre la suciedad de las calles y plazas de la localidad. Una reivindicación para optimizar el aseo urbano que han llevado hasta el pleno, atendiendo también a distinas quejas vecinales sobre este asunto.

Respecto al calendario establecido, que se extenderá hasta fina de año, los baldeos continuarán el próximo viernes, 17 de mayo en la avenida Doctor Palos, actuando desde la C/ Albalat hasta C/San Cristòfol. El martes 21 de mayo se intervendrá en C/ San Vicente, desde la avenida Camp de Morvedre hasta la avenida Alfredo Simón. El viernes, 24 de mayo será el turno de la C/ Asturias, desde la C/ San Vicente hasta avenida Mediterráneo. El martes 28 de mayo, avenida Blasco Estellés desde la avenida Agermanats hasta la C/ Santiago Bru i Vidal. Y el viernes 31 de mayo, se actuará en la Pianista Mario Monreal. Además de esta limpieza intensiva, la empresa continuará con los barridos manuales y mecánicos habituales.

Baldeos en Sagunt / SAG

Encuesta ciudadana

La mejora y la optimización del servicio de limpieza está siendo una prioridad para la nueva gerencia de la SAG, tal y como ha adelantado esta a Levante-EMV. Con este objetivo, la empresa va a realizar una encuesta ciudadana dirigida a los vecinos y las vecinas del municipio de Sagunt con el objetivo de conocer su opinión sobre el servicio de recogida de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Esta iniciativa tiene como finalidad recabar información precisa sobre la percepción de la ciudadanía respecto a diversos aspectos relacionados con el servicio, abarcando desde la frecuencia de recogida, la distancia de los contenedores en la calle, el estado general y la limpieza de los contenedores, la atención ciudadana, las campañas de concienciación y los principales problemas de la recogida.

"De esta forma, teniendo una respuesta directa de los vecinos y las vecinas, se identificarán mejor las oportunidades y puntos de mejora que contribuyan a optimizar el funcionamiento del servicio en la ciudad", afirmaban desde la empresa, que insistía en que "la participación ciudadana será fundamental para garantizar el éxito de esta iniciativa, ya que ofrecerá a la SAG una visión completa y detallada de las necesidades en esta materia que afecta a la limpieza y el aseo urbano". Asimismo, "los resultados obtenidos servirán como base para la planificación de futuras acciones y la implementación de medidas destinadas a optimizar la calidad y eficiencia del área de Aseo Urbano de la SAG", añadían.

La encuesta estará disponible en formato online y podrá responderse a través de la página web de la SAG . También se podrá rellenar el cuestionario en las oficinas de la empresa, ubicadas en la avenida Fausto Caruana, s/n, junto a la Policía Local. También se estudiará la posibilidad de poder realizar la encuesta desde los ecoparques a través de tabletas ofrecidas por los técnicos de la SAG.

Llamada a la participación

Desde la empresa pública se quiere hacer un llamamiento a la participación masiva, destacando la importancia de la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan, directamente, en la mejora de la calidad de vida. En este sentido, animan a los vecinos y a las vecinas a sumarse a este esfuerzo conjunto para construir una ciudad más limpia, bonita y habitable para todos.

Suscríbete para seguir leyendo