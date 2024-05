Agró denuncia el gran impacto medioambiental de una línea de alta tensión que atraviesa Morvedre

Acció Ecologista-Agró, junto con otros colectivos integrados en la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, ha denunciado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la modificación del proyecto de línea de evacuación de energía eléctrica producida en plantas fotovoltaicas y parques eólicos de Teruel y Zaragoza.

Los ecologistas aseguran que el nuevo trazado de la línea, que pretende atravesar territorio de alto valor ambiental, paisajístico y patrimonial del Alt Palància y el Camp de Morvedre, hasta Sagunt, "afecta muy negativamente al desarrollo socioeconómico de estas comarcas", además de criticar que no se haya tramitado el necesario estudio de impacto ambiental ni la apertura del periodo de información pública, exigido por la legislación de evaluación ambiental y del sector eléctrico.

"Es una clara maniobra para ocultar todos los impactos sobre el medio ambiente que generará la modificación del nuevo trazado de la mencionada LAAT, que no contempla alternativas viables con menores o nulas afecciones, consistentes en la utilización de otras líneas de alta tensión próximas a los centros generadores de energía", aseguran los ecologistas.

Estas líneas de alta tensión, "vulneran el principio sostenible de producir energía cerca de los puntos de consumo" y un ejemplo de ello, dicen desde Agró, es el de la línea de evacuación de energía eléctrica de las plantas fotovoltaicas y eólicas de Teruel y Zaragoza, que atravesarán el Alt Palància y el Camp de Morvedre.

Impacto

Entre los impactos evitables, los colectivos valencianos destacan la pérdida de valor paisajístico y de biodiversidad por aumento del riesgo de electrocución y colisión de la avifauna -búhos, halcones, chovas, águilas- en los espacios naturales Sierras de Espadán y Calderona, LICs de Alt Palància y de las Áreas de Importancia para las Aves (ANAVES). Así como aquellos que restarán salud a la población y que no han sido estudiados a pesar de haberse diseñado el paso de la línea muy cerca de las áreas urbanas. Por no olvidar todos los efectos negativos sobre elementos patrimoniales y arqueológicos protegidos que tampoco han sido evaluados, pero que no pueden ser obviados y que hacen inviable el proyecto.