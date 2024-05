El míting de la Unión Patriótica

La primera notícia política d’abril va ser el cessament del delegat governatiu, el capità d’infanteria Miguel Rivas Morales. En fou nomenat Julian Posada. Una altra activitat destacada fou la ràpida visita del president del govern a Sagunt. Procedia de Catalunya. Va ser rebut a Sagunt pel governador i l’alcalde de València per a marxar a València, on faria nit.

No obstant això, l’esdeveniment principal del període fou el míting convocat per la Unión Patriótica el 4 de maig. Volia inaugurar-se la campanya del nou partit institucional i defendre l’estatut municipal. L’acte va celebrar-se en el Teatro de Verano a les 11 del matí. Va iniciar-lo el nou delegat governatiu. El professor d’institut Sr. Poyatos va presentar l’ideal del partit governamental.

En segon lloc, el catedràtic universitari Enrique de Benito va defendre l’estatut municipal. Seguidament, el vicepresident de la comissió provincial Joaquín Ros justificà la necessitat del colp d’estat de Primo de Rivera. Va tancar els parlaments el marqués de Sotelo. Lloà el president del govern i va fer una crida perquè la dona col·labore amb el partit polític. Finalment, l’alcalde i el comité local oferiren un esmorzar.

Esports

El futbol continuà sent un tema d’interés per a la premsa. La consolidació de la trajectòria dels equips de Sagunt feia que cada vegada resultaren de major interés. En abril, el Saguntino FC va guanyar el Sueca FC per 2 gols a 1. Cal esmentar que l’equip suecà va ser mixt a causa de l’expulsió de jugadors.

Eixe mateix mes, el 21 d’abril, la capital comarcal va rebre la visita de la Peña Ciclista La Excursionista. Els ciclistes de la ciutat de València isqueren a les sis del matí des de les torres dels Serrans i tornaren a la capital a migdia.

Lluis Mesa, cronista oficial d'Estivella. / Levante-EMV

En maig, el Saguntino CF va enfrontar-se al CD Veneciano. El resultat fou empat a 1. Així ho contava el Diario de Valencia l’1 de maig. Las Provincias relatava el 14 de maig que els reserves del Saguntino CF guanyaren per 2 gols a 1 al CD La Marina. Va estar encertat el defensa Peña. Marcaren Vicente i Báguena. Cal destacar també que el Torrent CF va retar l’Sporting C. de Sagunto a un partit benèfic per als hospital infantil del Dr. Gómez Ferrer en el camp del Mestalla.

Accident mortal

L’accident més greu es va produir en la carretera Sagunt- Terol, en el km 114 i en el terme d’Albalat. El conductor Vicente Cataluña Pérez, de 25 anys i de Petrés, va ser atropellat pel seu carro ple de taronges en caure’s accidentalment. Uns altres carreters el rescataren i posaren en l’ombra d’un arbre. En arribar la Guàrdia Civil d’Estivella, va comprovar la seua mort.

Continuà sent actualitat el crim de la siderúrgica. El 10 de maig La Voz va anunciar que hi havia un segon detingut. Es tractava de Juan Navarro Just Carnisseret. Era un peó que havia treballat uns dies a Sagunt i que estava desaparegut. Una última desgràcia fou anunciada el 15 de maig el periòdic El Pueblo. Va aparéixer un cadàver en la Torreta de Roc, en la partida de Montíver. Es tractava d’una persona major que havia mort feia més de vint dies.

Monument a la Restauració

En eixe mes, fou notícia novament la construcció del monument a la Restauració i la situació del castell de Sagunt. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del següent De cent en cent.