Crece la preocupación en Morvedre ante la falta de agua de riego

El presidente de la Sèquia Major de Sagunt y de los regantes ha pedido a los agricultores "contención" en el riego de los campos. "Tenemos que empezar a ahorrar agua ante lo que nos viene, un verano muy seco y de altas temperaturas, por eso es recomendable que reguemos lo justo y necesario y que cerremos los grifos en la medida que se pueda", solicitaba Pepe Peris.

El presidente instaba a los regantes a tomar medidas desde ya mismo, dado el recorte de agua que van a sufrir tras la medida de la CHJ de mantener los niveles del Pantano del Regajo, dada las pérdidas que ha sufrido a consecuencia, principalmente, de las filtraciones y la evaporación. "Si a nosotros se nos habían prometido un hectómetro, ahora nos dejan en 0,5 para aumentar las reservas del embalse", explica Peris, una medida que no ha gustado demasiado a la comunidad, pero que "entendemos". No obstante, la CHJ ha respondido a las peticiones de los regantes del sistema Palància-Les Valls y ha soltado 18.000 litros por minuto para hacer frente a este turno de riego, que, de no llover, podría ser el último de la temporada. Respecto al caudal ecológico del pantano niegan que se haya aumentado y afieman a este diario que "no nos consta un aumento en el caudal ecológico debido a este movimiento en el embalse del Regajo. De hecho, debemos indicar que siguiendo los valores establecidos en el Plan Hidrológico del Júcar, el caudal ecológico mínimo establecido para este tramo del río Palancia es de 0,15 m3/s para el mes de mayo y 0,13 para el mes de junio".

Peris con responsables de CHJ, de la conselleria y el Ayuntamiento de Sagunt / Daniel Tortajada

Esta reducción en la aportación, según los regantes, generará que "solo habrá agua del embalse para regar hasta el próximo 11 de junio", decían. A partir de ese momento, habrá que tirar de motores, si no llueve, que desde hace unos días ya han empezado a trabajar. Hasta 20 están en funcionamiento ya en Sagunt, una infraestructura de la que no disponen otros municipios de la Baronia, para los que se augura un verano complicado. "Podemos tirar de pozos, pero también el agua es limitada si los acuíferos no se recargan", explica Peris.

Preocupación en los agricultores

El presidente de AVA-Ascosa Sagunt, Francisco Campillo, ha manifestado la gran "preocupación en el sector. Ya hemos pasado de regar de dos a cuatro días por semana ante el aumento del calor" y recuerda como el "año pasado regamos siete días a la semana debido a las temperaturas. Si esa agua tiene que salir todo este verano de pozos únicamente, lo tenemos muy mal", afirma.

Los agricultores ya conocen que el turno de riego del mes de mayo será el último del verano con agua del pantano, si no llueve, un turno con muy poca agua, explica Campillo. "Del agua que estamos utilizando en estos momentos, solo el 10 % es del Regajo y el 90 % de pozos". Los agricultores temen revivir lo ocurrido en los 80, con seis años de sequía, que llevó a la salinización de los pozos y a tener hacer nuevas perforaciones en busca de agua. "Tememos que los pozos puedan salinizarse otra vez y eso impediría su uso".

Además del temor a quedarse sin agua, el sector también muestra su preocupación por el aumento del gasto dados los precios de la electricidad. "La utilización de motores va a conllevar un incremento en los gastos de producción y de mantenimiento de los campos de un 25 a un 30 %" , revela el presidente de AVA.

Sin infraestructura en Albalat y Gilet

Pese a que Sagunt podría contar con infraestructura de pozos y motores para afrontar esta situación de sequía, algunos municipios de la Baronia no. Este es el caso de Gilet, cuyo pozo, ubicado en Albalat dels Tarongers "no tiene suficiente agua para garantizar el suministro de la zona agraria". Esto les ha obligado a llegar a un acuerdo con la CHJ para que les permita utilizar la concesión que tienen de agua subterránea de otro pozo. Un asunto que están negociando con los propietarios de instalaciones cercanas para poder utilizarlo de manera conjunta.

En la misma situación se encuentra Albalat, cuyo pozo, propiedad de la comunidad de regantes, no está en condiciones para proporcionar agua. Primero tienen que comprobar que haya suficiente agua y luego prepararlo para que funcione. Ya en tiempos de sequía, Albalat fue uno de los municipios de Morvedre que más sufrió esta coyuntura en los 80 y que obligó a hacer perforaciones en busca de agua.

Suscríbete para seguir leyendo