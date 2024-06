Accident en l'estació de Sagunt

La notícia relacionada amb el monument a la Restauració continuava ocupant l’actualitat. Una representació de l’ajuntament de Sagunt va viatjar fins a València per a mantindre una entrevista amb l’alcalde. Se li va demanar la participació en el projecte. Segons passaven els dies, altres entitats donaren suport a la idea. La Correspondencia de Valencia del 19 de maig deia que el «Sindicato Unión Gremial» col·laborava amb 250 pessetes. El Diario de Valencia del 21 de maig contava que el Banc d’Espanya en participaria amb 5.000 pessetes.

Entre les visites que van tindre ressò, cal esmentar la de l’alcalde de Saragossa Sr. Fabiani i altres membres del seu Ajuntament. Venien de celebrar a València els festejos en homenatge dels universitaris valencians morts en el setge de Saragossa. En passar per l’estació de Sagunt, foren rebuts per un grup d’aragonesos residents en la localitat.

Futbol

El món del futbol va ser notícia. Destacaren els triomfs dels equips infantil i absolut del Saguntino CF, tal om relatava Las Provincias el 22 de maig. El primer va guanyar contra el Gimnástico FC, gràcies als gols marcats per Galarza i Bono II. Destacà l’arbitratge de Merenciano per estar «bien e imparcial». El segon va jugar contra el Norte CF. Guanyà per 4 gols a 2. Marcaren Echove i Álvarez. L’arbitre fou Escrig. L’equip no tingué tanta sort en el partit jugat contra l’Atlétic CF. Va perdre per 2 gols a 3, com es narrava en el Diario de Valencia del 4 de juny. Els gols foren marcats per Jimeno i Álvarez.

Les corregudes de bous tornaren a la capital comarcal. El 20 de maig contava Las Provincias que se celebrava la primera correguda de la temporada. Estava anunciada a les 17.30 hores, encara que es va endarrerir mitja hora. El corresponsal va escriure que «bien empezamos». L’únic matador va ser José Habana. La plaça va estar plena. Segons la crònica, «estuvo desgraciado».

Mort i robatori

L’estació de Sagunt va ser protagonista per dos motius. La Correspondencia de Valencia del 27 maig explicava que es va produir l’accident mortal de l’obrer Francisco Gil Agües, en caure quan es trobava reparant el depòsit d’aigua. Este saguntí tenia 48 anys i estava casat. El diari El Pueblo, en la seua edició del 28 de maig, es queixava per la inseguretat. Deia que ja no hi estaven els dos guàrdies. Posava com a exemple que el 24 de maig l’italià Sr. San Giovanni havia patit el robatori de 5.370 lires en el moment de pujar al tren.

L’esdeveniment social va ser la boda d’Adela López Colomer, filla del qui havia sigut alcalde i diputat Ramón López. Va casar-se amb el comerciant de València Vicente Vento López de Guevara en l’església de Santa Maria.

Caiguda mortal

Un altre accident va ser el patit en el Camí Vell de la Mar pel veí José Pomer en caure amb el seu carro a la séquia. Tenia 30 anys i era fadrí. Va morir unes hores després en el seu domicili.

En iniciar-se el mes de juny, fou nomenat l’escultor del monument de la Restauració. També s’anunciava que alliberarien l’autor del crim de Sagunt. Però, eixa i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.

