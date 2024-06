Laura Méndez estará en el Europeo de Roma

Laura Méndez volverá a estar en una cita del más alto nivel. Tras su presencia como integrante de la selección española absoluta en unos Juegos Olímpicos, un Mundial, un Europeo, en el que obtuvo la medalla de plata por equipos, y unos Juegos Iberoamericanos, la atleta afincada en Sagunt repetirá en un campeonato continental, cuando el domingo a partir de las 9.30 horas tome la salida en el Medio Maratón que se disputa en Roma.

Laura logró la marca mínima en València con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 55 segundos, aunque otras nueve atletas lo consiguieron, así que la elección de la deportista natural de Almussafes para formar parte de la expedición de la Real Federación Española de Atletismo, junto a Laura Luego, Esther Navarrete, Meritxell Benito, Fátima Azahara y Lidia Campo, ha sido una decisión del seleccionador.

"Dar todo lo que tenga ese día"

Y es que Méndez asegura en palabras a Levante-EMV que "llego bien" a esta competición, aunque, sobre sus aspiraciones en la prueba, apunta que "lógicamente hay un grandísimo nivel, así que intentaré dar todo lo que tenga ese día". En ese sentido y más allá de las marcas con las que acuden las participantes, "un campeonato de este tipo es diferente, porque no se miran los tiempos, sino que se corre y ya".

Laura Méndez. / Levante-EMV

Uno de los principales atractivos de la carrera será el circuito de poco más de 21 kilómetros, que arrancará en el Coliseo, discurrirá sobre los adoquines de los foros imperiales, pasará por la plaza Venezia, remontara por la vía del Plebiscito y corso Vittorio Emmanuele II hasta girar para atravesar la plaza Navona. Subirá después hasta la orilla del Tíber para pasar por el castillo de san Ángelo y llegar hasta la plaza de San Pedro del Vaticano, antes de regresar pegado a la muralla que separa el Borgo Pio. Se adentrará por el lujoso barrio de Patri y bajará por el Tíber desde el puente de Resorgimiento hasta el puente Duca d'Aosta para llegar a la meta en el Estadio Olímpico.

Ilusión

Laura Méndez apunta que "no he estado en Roma para inspeccionar el circuito, pero he visto por donde pasa y me han dicho que será complicado por los tramos de adoquín". En cualquier caso, la fondista afincada en Sagunt es consciente de que "para todas será el mismo recorrido, aunque me hace especial ilusión, porque creo que será emocionante, acabar en el Estadio Olímpico de Roma".