Protesta en Canet ante el no de Educación al bachillerato

Cerca de un centenar de personas se concentraban este lunes a las puertas del nuevo instituto de Canet d’en Berenguer para exigir a la conselleria de Educación que «dé un paso atrás» en su decisión de no ofertar bachillerato en el curso escolar 2025-2026, pese a las cuatro líneas con las que cuenta el instituto en el proyecto del Pla Edificant.

En una exposición pública que realizó el alcalde ante la comunidad educativa y los vecinos y vecinas que asistieron a la protesta, Pere Antoni, solicitaba a la administración autonómica que haga una consulta sobre la demanda existente. «Nosotros no queremos que se malgaste el dinero público, si no hay demanda que no se abra, pero no nos han dado la oportunidad de saberlo, porque el estudio no se ha realizado».

Sin embargo, según los cálculos del presidente de la corporación, en la actualidad hay 105 estudiantes susceptibles de cursar bachillerato en Canet, que querrían hacerlo, sin contar a los que podrían sumarse de centros privados o concertados», decía.

Además de la falta de consulta, Antoni lamentaba el «hermetismo» que mantiene la conselleria en este tema, ya que a día de hoy «todavía desconocemos los motivos de esta decisión, no hay respuesta». A este respeto, el concejal de Educación, Rubén Furió añadía que « si no llega a ser por los técnicos que están muy encima de este tema, no sabríamos ni que este cuatro de junio comienza la inscripción, por lo que vamos contrarreloj y con algo de desconcierto frente al mutismo total de la administración autonómica», decía.

Rectificación

Ante esta coyuntura, Antoni pedía a conselleria que «rectifique, que nos oiga y que se alinee con los intereses generales, que pasan por ofrecer una educación pública, de calidad, como la que podría ofrecer este centro , ya que bajaría la ratio de otros, que están a día de hoy saturados de alumnos y alumnas».

Para el alcalde, la falta de respuesta les hace sospechar que lo sucedido «es un recorte más, impuesto por el gobierno de la derecha de PP y VOX. Primero ha sido el Pla Edifican, dejando sin ejecutar el Eduardo Merello y ahora es un nuevo recorte en personal docente, porque la infraestructura ya está hecha, con una inversión de ocho millones de euros para una oferta educativa de 12 líneas de ESO y 4 de Bachillerato».

Darle la vuelta

Por su parte, el edil de Educación considera que «todavía se está tiempo para darle la vuelta a la situación y esperamos que así se haga por parte de Educación», de no ser así, anuncia nuevas movilizaciones, como también lo dijo el alcalde en su intervención.

A la protesta acudía casi todo el equipo de gobierno y la oposición, representantes de la comunidad educativa y los exconcejales de Compromís, Gargallo y Antoni que pelearon por el instituto durante el pasado mandato político junto al alcalde para que el centro fuera una realidad. Destacaron las ausencia de los ediles del PP y VOX.

