Sagunt, donde más vivienda pública se va a construir

El Ayuntamiento de Sagunt está llevando a cabo un estudio técnico que determine en qué zonas se concentra la demanda de vivienda y cuántos solares en manos de grandes tenedores se encuentran paralizados.

Este es uno de los proyectos que el concejal de Urbanismo, Javier Raro, llevó a la mesa de debate ‘Los ayuntamientos como dinamizadores de la oferta de la vivienda protegida’, dentro del congreso AIRE, organizado por la Universitat Politècnica de València. «Es importante tejer alianzas con las universidades, fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos. Tenemos que movilizar todos los recursos posibles y poner en marcha todas las medidas que haga falta para favorecer soluciones habitacionales ante el incremento demográfico», ha explicado el concejal.

Raro ha expuesto las diversas medidas que está implementando el ayuntamiento, entre ellas el estudio para conocer la situación real de la vivienda en el municipio.

«Esta medida otorgará al consistorio las herramientas legales para poder dictar órdenes de edificación que fuercen a los grandes tenedores a cumplir con su obligación de construir vivienda, puesto que acumula 11 años de retraso, de media», ha explicado Raro. Al mismo tiempo, el edil de Urbanismo ha garantizado que el consistorio pondrá «a total disposición de quien quiera construir vivienda» el suelo de propiedad municipal.

De hecho, tal como ha recordado Raro, «el Ayuntamiento de Sagunt ya ha cedido a la Generalitat dos terrenos de propiedad municipal para la construcción de viviendas». Se trata de dos parcelas, en las zonas de Fusión y Gerencia, que permitirán la construcción de 200 viviendas destinadas al alquiler social. Sagunt se convierte, así, «en el municipio de la Comunidad Valenciana donde más viviendas van a construirse fruto del convenio firmado entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España».

«Sagunto tiene una oportunidad que otras ciudades no tienen a la hora de abordar la cuestión de la vivienda y es que tenemos mucho suelo disponible que permite un desarrollo urbanístico a medio plazo», ha analizado el concejal de Urbanismo. Raro ha puesto énfasis en la necesidad de contar con las administraciones autonómica y estatal para afrontar «un crecimiento demográfico que viene de la mano de la expansión industrial de nuestra ciudad».

Evitar las viviendas vacías

Además, en la mesa de debate –que ha sido moderada por Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, y de la cual también han formado parte el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner– se ha abordado la necesidad de sacar al mercado la vivienda ya construida pero que no se oferta. «Estamos encontrando esta problemática y estamos estudiando medidas. De momento, hemos aumentado los tipos impositivos del IBI para quien no ponga su vivienda en el mercado», ha explicado. En definitiva, el Ayuntamiento de Sagunt extiende la mano al resto de administraciones públicas, así como a la promoción privada, para ampliar la oferta de vivienda. «Respecto a la vivienda no podemos consentir la especulación. Estamos hablando de un derecho constitucional, no de un negocio», ha concluido.