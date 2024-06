Sagunt acoge el festival de batucada más grande de Europa

El Festival Internacional de Batucadas Percumon celebra su novena edición. Más de 1.400 percusionistas de todo el mundo se congregarán en Port de Sagunt entre el 7 y el 9 de junio. El evento está organizado por la Asociación Green Gos Batukada con la colaboración de las concejalías de Cultura, de Juventud e Infancia y de Turismo del Ayuntamiento de Sagunt.

Percumon es el festival más grande de batucada de toda Europa. Esta edición, además, contará con más presencia internacional que nunca, contando con los artistas más representativos de la cultura batuquera de Salvador de Bahía, con la presencia de la Banda Didá, la primera batucada de mujeres del mundo, como cabeza de cartel.

En la presentación del festival han participado la concejala de Cultura, Ana María Quesada; el concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira; el presidente de la Asociación Green Gos Batukada y director del festival, Fede Rich; uno de los directores del festival, Damián Ordóñez; y la directora y mestrinha de la Banda Didá y embajadora cultural del festival, Adriana Portela.

Programación

Respecto a la programación, esta ha sido explicada por Fede Rich. La apertura será el 7 de junio a las 18 horas, con una jam session de percusión participativa con los Mestres y Mestrinhas que conforman la programación, para dar paso al concurso de batucadas con más repercusión a nivel mundial, con más de 2.000 € en premios. Tras el concurso tendrá lugar la primera actuación de Banda Didá. El viernes se cerrará con un colectivo de DJs femeninas: Alba Juan, Nonai Sound y DJ Jota Vilma.

El plato fuerte para los y las asistentes llegará el sábado, cuando Banda Didá dirija el taller de batucada para compartir sus ritmos con 1.300 batuqueros y batuqueras de todo el mundo, algo nunca hecho hasta la fecha. Para la tarde del sábado a las 19 horas vuelve el gran desfile, donde más de 50 batucadas y grupos de animación llenarán la Alameda de Port de Sagunt, acabando en la Gerencia. Para la noche, a partir de las 12 horas, comenzará el concierto de Banda Didá, que dará paso a la fiesta de Greenman DJ.

Para el domingo, vuelven los talleres con dos propuestas únicas: el taller de timbau de Javier Iglesias, y el de Allison Adesida sobre percusión afrobrasileña para bloco. El festival se cerrará con una comida-concierto y una mesa redonda a cargo de Banda Didá.

Una sesión de ediciones anteriores / Daniel Tortajada

Ana María Quesada ha destacado: «Este año nos traéis una gran aportación cultural de bandas de muchos países, no solo de España». En esa línea de la importancia internacional del festival se ha manifestado también Roberto Rovira: «Sois embajadores de la ciudad porque es un festival que no es solo música, sino que es también cultura, gastronomía, empoderamiento de las mujeres. Es un proyecto de cooperación internacional y de solidaridad con el resto de los países con los que colabora el festival».

Fede Rich ha hecho hincapié en la novedad de que este año todas las actividades se llevarán a cabo en un mismo recinto, fortaleciendo así la experiencia del festival. Además, ha apuntado: «Vamos a tener un mercadito artesano en la entrada del festival, con más de 20 puestos. También tendremos 4 o 5 puestos de instrumentos de percusión y un puesto de masajes. Tendremos una zona dentro de la Gerencia dedicada a la restauración, donde habrá 5 o 6 puestos de comida de todo el mundo. Además, estarán la zona de acampada y el escenario principal».

Asimismo, Fede Rich ha hecho una reflexión sobre la vertiente internacional de Percumon, y a partir de la cual se ha tomado una importante decisión para esta novena edición del festival: «Nos hemos dado cuenta de lo que le gustaría a la gente de Latinoamérica y todo el mundo poder disfrutar de Percumon. Por lo tanto, decidimos el año pasado ofrecer por primera vez la edición online. Pero, este año lo hemos reforzado con mucha producción, cinco cámaras, como si fuera una televisión. La gente va a poder vivir Percumon desde cualquier parte del mundo online en la página de Percumon y en Youtube ».

Encuentro entre amigas

Por su parte, Damián Ordóñez ha recordado que «Percumon es un festival que comenzó intentando ser un encuentro entre amigas y amigos que compartían una pasión por el tambor, en concreto dentro de la disciplina que conocemos como batucada en Europa». Además, ha reconocido que han sido 9 años «de mucho trabajo para conseguir crear un espacio que sea un valor añadido para las personas que cada año deciden venir desde distintas partes del mundo».

Por otro lado, Adriana Portela ha asegurado: «Considero que es uno de los festivales más importantes del mundo, precisamente por esas características de conjunción que reúne culturas de todo el mundo compartiendo esa música. Todo el mundo va a estar pendiente de lo que pasa este año en Percumon».