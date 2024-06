«Se nos está acabando el tiempo para evitar el cierre de Galmed»

La plantilla de Galmed no se rinde. Pese a que la multinacional alemana sigue con sus planes de cerrar la planta de Sagunt, como anunció en noviembre y ratificaron sus directivos este jueves en una nueva reunión con el comité de empresa, los trabajadores han intensificado su programa de movilizaciones con el principal objetivo de hacer reaccionar a las administraciones públicas para que «asuman sus responsabilidades y utilicen los mecanismos en su mano para hacer ver a la empresa que le resulta más rentable quedarse, que llevarse la producción a Alemania sin renunciar al mercado español».

Así lo apuntó el representante de la plantilla, Antonio Monferrer, durante su intervención en el pleno de Sagunt, que acabó con una sentida ovación y el grito unánime de «¡No al cierre!». Antes, los trabajadores se habían concentrado a las puertas del consistorio.

Presión

El alcalde, Darío Moreno, le dio réplica alabando la estrategia de «elevar la presión pública» para que «no se deje de hablar de vuestra situación», aunque desmintió que las administraciones hayan dejado a los trabajadores «abandonados a su suerte», como vienen repitiendo últimamente desde los sindicatos.

Monferrer durante su intervención en el pleno. / M.M.C.

«Toda nuestra solidaridad y empatía. Compartimos y entendemos vuestra situación, porque pasan los meses y no aparecen las soluciones», apuntó Moreno. El alcalde informó de que «tanto la Generalitat como el Ministerio de Industria están trabajando. Hay movimientos, porque no nos olvidamos y vuestras reclamaciones no caen en saco roto». En esta línea, Moreno aseguró que «en unas semanas» habrá noticias del ministerio.

El tiempo se acaba

Pese a estas palabras, Monferrer insiste en que «se nos está acabando el tiempo, porque, según los plazos que marca la legislación laboral y esa es la intención de la empresa, el 20 de septiembre se abrirá el periodo de consultas de un mes para el cierre definitivo de la planta, si las administraciones se siguen poniendo de perfil».

Este viernes hay convocada una asamblea en la que se darán los detalles de la reunión con los directivos de la multinacional y se acordará la continuidad del calendario de movilizaciones.

