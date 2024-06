Arcelor Mittal celebra su II jornada musical

ArcelorMittalSagunt organiza este viernes, 7 de junio, a partir de las 19 horas, su II Jornada Musical en Caliza Pool. Esta iniciativa forma parte del Plan Social 2024, un programa de actividades dirigidas a toda la plantilla y sus trabajadores.

Durante la cita, cuatro grupos musicales de la localidad (18M, Decadence, Gambitters y Why Not), y en los que se integran trabajadores de la planta, amenizarán la tarde-noche para cerca de 300 personas que, además de escuchar música, podrán degustar una propuesta gastronómica. La cita contará con la presencia, no solo de familiares de los empleados, sino también de algunos de los miembros del Comité de Relaciones con la Comunidad de la Empresa.

Cuarta propuesta

Se trata de la cuarta propuesta incluida en el Plan Social para este año. Hasta la fecha, los cerca de 800 trabajadores de la planta han tenido la posibilidad de visitar Peñíscola, con una actividad desplegada en el Laberinto más grande de España; realizar una inmersión en la biodiversidad del entorno, gracias a una salida senderista por la Serra Espadà; y la actividad más reciente tuvo lugar el mes pasado, cuando un centenar de personas participaron la experiencia doble por la laguna de la Albufera y la Dehesa del Saler.

La puesta en marcha de este proyecto de responsabilidad social responde a la ambición de la planta para reforzar la relación con el grupo de interés más inmediato, los empleados con la empresa, al mismo tiempo que se fomenta el contacto interpersonal e inter familias, fuera del horario y el escenario laborales. Al calendario de este año todavía le restan, además de la jornada musical de mañana, dos acciones más: el II Día de paellas en octubre, y una nueva salida senderista en noviembre, esta vez por la Serra Calderona.