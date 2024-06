Arrancan los carteles electorales del PSOE de Algar del Palància

El PSOE de Algar de Palància está estudiando llevar hasta la Junta Electoral la retirada de sus carteles de los espacios reservados para las elecciones europeas. Hasta en tres ocasiones, la agrupación socialista ha tenido que volver a ponerlos, después de que fueran arrancados de los tablones. "Comenzó la campaña y fuimos los primeros en colocarlos, sabiendo que nos correspondía un 26%; al día siguiente, los carteles estaban arrancados. Este fin de semana se han vuelto a colocar y ha pasado lo mismo", explicaba la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Mar López. "No sé si es que como decidimos ponerlos con grapa para que fuera más fácil retirarlo, no ha gustado la medida, o es que no quieren que los carteles estén expuestos y gustan más los del PP a los que nos los quitan", adelantaba a Levante-EMV.

Respeto

Aunque se desconoce quién o quiénes pueden ser los artífices de esta fechoría, desde el PSOE no se descarta trasladar el asunto hasta la junta electoral. "Pedimos respeto y que nos dejen hacer campaña electoral. Tenemos claro que no nos van a acobardar, los pondremos las veces que haga falta", terminaba.