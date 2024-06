Fin de semana repleto de actos falleros en Sagunt

El cuadro de las fallas del Camp de Morvedre para este próximo ejercicio fallero ya está al completo tras conocer a las seis niñas y a las seis mujeres que formarán parte de la Corte de Honor de las Falleras Mayores de Federación Junta Fallera de Sagunto 2025, Julia Palanca y Teresa Aparicio después de su elección el pasado 26 de mayo.

Así pues, la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de FJFS 2025 estará formada por Irene Rodríguez Ortiz, de la A. C. Falla Luis Cendoya; Elena Marco Herranz, de la A. C. Falla Avenida 3 de abril Vall d'Albaida; Lucía Segovia Estada, de la A. C. Falla El Remei; Naiara Sanchís Muñoz, de la A. C. Falla Vila de Faura; Alejandra Diago Gargallo, de la A. C. Falla La Marina y Alejandra Valera y Llorens, de a la A. C. Falla La Marina.

Respecto a la Corte de Honor de la Fallera Mayor de FJFS 2025 la integrarán Zoe Rubio Mellado, de la A. C. Falla Luis Cendoya; Marta Pomer Cañizares, de la A. C. Falla La Victoria; Cristina Estada Picó, de la A. C. Falla El Remei; Elba Martín Cosín, de la A. C. Falla Eduardo Merello, Vanesa Gutiérrez Giner, de la A. C. Falla La Victoria Y Arantxa Gil Pérez de la A. C. Falla Luis Cendoya.

Nominación y despedida

Cortes de honor que serán presentadas junto a las máximas representantes del mundo fallero para este próximo ejercicio, en el acto de Nominación, que tendrá lugar este viernes, 7 de junio, en el teatro de Begoña de Port de Sagunt, a las 19.30 horas.

Las fallas vivirán un intenso fin de semana, ya que, al día siguiente, 8 de junio, se celebrará la Despedida de las Falleras Mayores de FJFS 2024, Carla Boix y Núria Bueno y las Cortes de Honor. En esta ocasión, el acto se realizará en el centro cultural Mario Monreal a las 19 horas.

Fecha exaltación

Por otro lado, este martes, la asamblea de presidentes y presidentas de FJFS aprobó la fecha para la Exaltación de las Falleras Mayores y Cortes de Honor 2025. El acto volverá al mes de septiembre, una propuesta realizada por FJFS, que contó con 29 fotos a favor y 1 en contra en la mesa.

La Exaltación será el próximo 21 de septiembre, en el Teatro Romano de Sagunt.