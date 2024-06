Si tú no vas, ellos vuelven

Hace unos años, concretamente en la campaña electoral de 2008, el PSC se presentó con un slogan que ha tenido un gran recorrido y éxito. El slogan era: “Si tu no vas ellos vuelven”, llamando a la participación en las urnas para evitar el peligro de que el PP volviera al poder. Y no volvió.

16 años después nos encontramos en una situación muy similar a la de 2008. Con un peligro real de que la extrema derecha crezca en votos y en escaños en Europa. Y con un Partido Popular aquí en España que ya no sabe qué hacer para que no se note su connivencia, su unión, su coincidencia con la extrema derecha. SI, unión con ese que va a besar la mano a Netanyahu.

Y ese es el peligro. Muchas veces pensamos que las elecciones europeas no nos afectan, que no pasa nada por no ir a votar. Y quisiera poner varios ejemplos de la importancia que han tenido y tienen estas elecciones.

En el plano económico, estar en la Unión Europea nos ha supuesto a España poder acceder a más de 140.000 millones de euros para transformar y modernizar el sector productivo de nuestro país.

Ayudas de más de 150 millones a Volkswagen

Solo en nuestra comarca hay que recordar los más de 150 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la gigafactoría del grupo Volkswagen que van a transformar radicalmente el tejido productivo e industrial de nuestra ciudad y nuestra comarca.

Del Fondo Next Generation quiero destacar el Plan de Sostenibilidad Turística para nuestra ciudad que ha contado con una subvención de más de 2.000 millones de euros.

En Educación, el programa Erasmus, que ha permitido que cientos de jóvenes de Sagunto y de la comarca del Camp de Morvedre, y cerca de 1 millón en toda España hayan podido incrementar su formación académica en otros países de la Unión Europea.

O en Sanidad, qué hubiera pasado con las vacunas contra la pandemia del COVID, si no hubiera intervenido la UE con su coordinación y la inversión multimillonaria que se hizo.

Todo eso es Europa. Y nos afecta y nos beneficia en nuestro día a día. Y todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la socialdemocracia europea y española. Necesitamos un grupo socialista fuerte en Europa para seguir avanzando en todos estos derechos: para que Europa sea más justa, más verde, más solidaria, más sostenible. En definitiva, la Europa que queremos y nos merecemos.

Y necesitamos más fuerza en Europa porque no todos reman en esa dirección. Hoy Europa tiene un gran freno para el progreso que todos queremos. Y ese freno se llama la derecha de Feijoo-Abascal y Meloni.

Unas derechas que siempre han impedido los avances que nos han hecho progresar: siempre han puesto trabas a que llegaran los fondos europeos, que votan en contra de todos los avances.

Y todo esto solo se puede impedir con nuestro voto. Porque tu voto es muy importante. Porque queremos decir Sí a Europa, Sí a las ayudas europeas, sí a un futuro más justo y solidario. Y todo eso depende de todos. De ti también. Votando socialista el 9 de junio.

Porque si tú no vas, el 9 de junio volverán los que nunca quisieron el progreso, la solidaridad y la justicia social. De ti depende.