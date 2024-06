Agró señala a Sagunt por incumplir la normativa en materia de residuos

Acció Ecologista Agró ha lamentado "el incumplimiento" del Ayuntamiento de Sagunt de las distintas normativas en materia de gestión de residuos. Una coyuntura que según los ecologistas, acabará redundando en los bolsillos de los ciudadanos, que verán incrementado su recibo, afirmaban. "La gestión de los residuos es uno de los gastos más altos del presupuesto municipal de cualquier ayuntamiento y una de las responsabilidades más importante, ambientalmente hablando, por su impacto", adelantaban. Por eso, solicitan a la administración local, que asuman responsabilidades y gestione los residuos como exige la ley.

Un ejemplo claro, dicen desde Agró, es "la falta de servicio de contenedores para la fracción orgánica en toda la población", aunque no es el único municipio de la comarca donde sucede. "Según la normativa, para asegurar una correcta separación de la fracción orgánica por la ciudadanía, hace falta que haya un contenedor de FORM (fracción orgánica de residuos municipales) por cada contenedor de fracción resto. En Sagunt no solo no hay esta proporción, sino que hay zonas del municipio donde no existen estos contenedores, de forma que la ciudadanía no podemos hacer esa separación de residuos", lamentaban.

La importancia de la correcta separación de la fracción orgánica se ha dejado ver a la legislación. "Hay que recordar que los restos de comer son material compostable, por lo cual muy separados no se consideran un residuo, sino un recurso. Y así lo recoge la Ley estatal 7/2022, considerando la gestión de esta fracción como un método de prevención y no de tratamiento de residuos", adelantaban. Una realidad que se traduce en el ámbito económico. "El coste de la gestión de residuos en las plantas de tratamiento, en este caso a la Planta de Algímia, penalizará la fracción resto en beneficio de la fracción orgánica. Es decir, si no reducimos la cantidad de residuos mezclados que llevamos a la Planta de Algímia, el recibo de la basura será más caro. Pero, para conseguir reducirlo, además de posibilitar la separación de la fracción orgánica de manera generalizada y con sistemas eficientes, hace falta planificación municipal en residuos", comentan.

Infringiendo la ley

Una cuestión que recoge la legislación y que "el Ayuntamiento de Sagunt está infringiendo desde 2021", denuncian. "Los Planes Locales de Gestión de Residuos son el instrumento de planificación municipal para conseguir los objetivos de separación y reducción de residuos que marca Europa y que se han traspuesto a la legislación estatal y autonómica del año 2022", recordaban. Normas que dicen que "no es suficiente el establecer recogidas de fracciones de residuos separadas. Se tienen que cumplir los objetivos marcados, y si con los sistemas de recogida actual no se consigue, se tendrán que establecer sistemas más eficientes como el puerta a puerta o los contenedores inteligentes para evitar sanciones", proponen desde Agró.

Planta de Algímia / Daniel Tortajada

Los ecologistas dan pistas sobre otras acciones que facilitan la reducción de residuos en el ámbito municipal y que benefician al bolsillo de los miles de vecinos y vecinas. "A partir de 2025, la tasa de gestión de residuos; es decir, el recibo de la basura, tiene que ser específica, diferenciada y no deficitaria, y tiene que permitir implantar sistemas de pago por generación. Pagaremos por la cantidad de residuos que generamos y cómo los separamos. La ciudadanía tendremos que asumir el coste global del servicio y cada recibo tendrá que estar relacionado con la cantidad y separación de los residuos generados. Por lo tanto, necesitamos los recursos necesarios para poder hacer una correcta separación y que no aumento el coste. Entre estos recursos, además de un servicio de recogida separada eficiente, se incluye la educación ambiental y la sensibilización. Esto significa un gran esfuerzo de gestión para cualquier ayuntamiento, pero para los ayuntamientos que hace años que no hacen los deberes, mucho más", exigían.

En definitiva, "además de los efectos ambientales, la carencia de gestión de los residuos municipales nos costará dinero a la ciudadanía, sin contar que nos llegarán sanciones por no cumplir los objetivos establecidos en la legislación europea. Por eso exigimos a la concejalía de Medio ambiente y al alcalde del municipio, que asuman sus responsabilidades y que no las dejen caer en la ciudadanía, porque no queremos pagar esta dejadez", terminaban.

Respuesta municipal

Sin embargo, fuentes municipales explican que "ya se está trabajando en la implantación del contenedor de orgánico, hecho del que Agró ya es conocedor, incluso, se ha cerrado un encuentro con ellos en las próximas semanas para abordarlo".

Asimismo, el Ayuntamiento también se encuentra perfilando el Plan Local de Gestión de Residuos, de manera que "desde el consistorio se están dando todos los pasos para favorecer una gestión de los residuos correcta y eficiente, con dos objetivos: en primer lugar, su reducción al máximo y, en segundo, su reciclaje y aprovechamiento de los materiales".