Primera puesta de largo para las Falleras Mayores y Corte de Honor de FJFS 2025

Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) culmina un fin de semana intenso con los actos de la Nominación de las nuevas Falleras Mayores de FJFS 2025, Julia Palanca y Teresa Aparicio, y sus respectivas Cortes de Honor, y la Despedida de sus antecesoras, Falleras Mayores de FJFS 2024, Carla Boix y Núria Bueno y sus Cortes de honor.

Este viernes, el Teatro de Begoña del Port de Sagunt acogió el primer acto oficial de la Corte de Honor de las máximas representantes del Camp de Morvedre para este próximo ejercicio. La Nominación fue la carta de presentación de las seis niñas y las seis mujeres que acompañarán a Julia y a Teresa durante todo el año. Tras el evento, al que acudió el alcalde de Sagunt, Darío Moreno y la concejal de Fiestas, Patricia Sánchez, así como concejales de Gilet, una amplia representación del gobierno local de Sagunt y de la corporación municipal, se celebró un vino de honor para todos los asistentes.

Así pues, la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de FJFS 2025 estará formada por Irene Rodríguez Ortiz, de la A. C. Falla Luis Cendonya; Elena Marco Herranz, de la A. C. Falla Avenida 3 de abril Vall d'Albaida; Lucía Segovia Estada, de la A. C. Falla El Remei; Naiara Sanchís Muñoz, de la A. C. Falla Vila de Faura; Alejandra Diago Gargallo, de la A. C. Falla La Marina y Alejandra Valera y Llorens, de a la A. C. Falla La Marina.

Respecto a la Corte de Honor de la Fallera Mayor de FJFS 2025 la integrarán Zoe Rubio Mellado, de la A. C. Falla Luis Cendoya; Marta Pomer Cañizares, de la A. C. Falla La Victoria; Cristina Estada Picó, de la A. C. Falla El Remei; Elba Martín Cosín, de la A. C. Falla Eduardo Merello, Vanesa Gutiérrez Giner, de la A. C. Falla La Victoria y Arantxa Gil Pérez de la A. C. Falla Luis Cendoya.

Falleras Mayores y Corte de Honor 2025 / FJFS

Despedida

Al día siguiente, el sábado 8 de junio, tuvo lugar la Despedida de las Falleras Mayores de FJFS 2024, Carla Boix Sarió y Núria Bueno Caballero y sus respectivas Cortes de Honor, en el centro cultural Mario Monreal de Sagunt.

Un acto emotivo que contó con las intervenciones de algunos representantes de las treinta comisiones de Federación; las Cortes de Honor; el presidente de la FJFS 2023-2024, Ramón Jarque y el actual presidente ejecutivo, Hugo Morte; la regidora de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; así como el alcalde de la ciudad, Darío Moreno. Personas que han compartido este año tan especial junto a Carla y Núria y que no quisieron perder la oportunidad de dedicarles unas últimas palabras.

Finalmente, fue el turno de la Fallera Mayor Infantil, Carla Boix, y de su homóloga adulta, Nuria Bueno, quienes se despidieron del mundo fallero con palabras entrañables y de agradecimiento con las que recordaron todo lo vivido.

Falleras Mayores de FJFS 2024 y sus Cortes de honor en la despedida / FJFS

Proclamación

Por otro lado, el próximo viernes, 14 de junio, Julia Palanca y Teresa Aparicio y las Cortes de Honor serán proclamadas como las máximas representantes del Camp de Morvedre en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt, a las 19.30. Unos de los actos más esperados por las nuevas Falleras Mayores y las seis niñas y seis mujeres que las acompañarán en este reinado.