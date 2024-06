Concurso de Microcuentos: Estos son los textos premiados

MICROCUENTOS PREMIADOS EN CASTELLANO

En 3º PRIMARIA

PRIMER PREMIO: LA HISTORIA DEL PUEBLO PLANTADOS

En un pequeño pueblo llamado Plantados la sequía llegó sin avisar. Los ríos se secaron, los campos se volvieron secos y las plantas se marchitaron. Los habitantes estaban preocupados, pero decidieron juntarse para encontrar soluciones. Crearon sistemas de recolección de agua de lluvia, plantaron árboles resistentes a la sequía y aprendieron a usar el agua con sabiduría. Con esfuerzo y trabajo en equipo, lograron superar la sequía y hacer que Plantados volviera a florecer.

Denisa María Ghita. CEIP Santa Anna de Quartell

SEGUNDO PREMIO: LA SEQUÍA

El bosque estaba triste le dijo Lara a su madre. Su madre se quedó mirando a la niña y le dijo:

- ¿Por qué dices eso Lara?

Porque lo veo todo de color gris, no tiene colores, los árboles no tienen hojas y las plantas están amarillentas.

Pero su mamá le dijo ¡eso era por la sequía hija, cuando llueva todo volverá a tener colores!.

Naima Cortés, del colegio Sant Vicent Ferrer de Faura.

TERCER PREMIO:

EL VIAJE A LA HAMBRUNA Y LA SEQUÍA

Año 2050, el año del hombre...

Vengo de presenciar la desolación y terror del caos causado por la sequía que genera falta de alimentos y agua, la muerte de animales y plantas.

He decidido viajar en el tiempo para trasmitirles a ustedes, mis nietos, lo que puede pasar si no conservamos nuestro medio ambiente y seguimos con esta estupidez que es la falta de conciencia al no reciclar causando, sin medida, un fenómeno llamado sequía.

Victoria Tellez

Colegio del Cronista Chabret de Sagunt

En 4º PRIMARIA

1er premio:

Hab ía una vez un río muy bonito que daba mucha a agua al pueblo. Se veía como corría el agua. Parecía un paraíso.

En ese pueblo vivía Juan.

Durante dos años no llovía y el río bajaba y bajaba hasta que se quedó sin agua.

Juan se dio cuenta y avisó a todo el pueblo.

Juan y todo el pueblo danzaron para que lloviera, llovió y el agua salió de nuevo.

Quim Gimeno Albiach

CRA Benavites Quart de les Valls

SEGUNDO PREMIO: El granito de arena por el planeta

Llegaba el fin de semana y Pablo y Marta fueron al pueblo donde vivía su familia. Cuando llegaron, vieron a sus amigos y se fueron con ellos a jugar. Sus padres les dijeron que si querían al río. Cuando llegaron ¡estaba seco! Y ellos no podían hacer nada mas que NO MALGASTAR EL AGUA. Si cada uno pone su granito de arena, podemos lograr que el planeta sea mejor para vivir en él.

Juan Redón Rozalén.

Colegio público Domínguez Roca de Petrés.

Logo microcuentos. / Levante-EMV

TERCER PREMIO: La misión de Carla.

Carla tenía una misión que era evitar más sequías. Entonces Carla quiso comenzar con su familia, así que preparó algunos ejemplos.Cuando se lo contó a su familia le dijeron que sí que lo harían, pero Carla se dio cuenta de que no lo hacían y se enfadó. Entonces preparó muchas cosas para que su familia lo entendiera y lo consiguió. Entonces se creó una cadena con todo el mundo, todos sabían sobre la sequía.

Carla Callejas.

Colegio público Domínguez Roca de Petrés.

En 5º PRIMARIA

PRIMER PREMIO: ¡Seco, todo seco!

Anoche me desperté soñando con un verano sin piscinas, sin granizados de limón y sin pistolas de agua entre amigos…y me puse triste, porque el agua siempre está en nuestra vida, más aún cuando aprieta el calor. Y no fui capaz de imaginarme viviendo ni disfrutando sin agua. Así que pienso contar las ideas que se me han ocurrido en la escuela a ver si entre todos frenamos la sequía, que ya vamos tarde.

Guillem Sampedro Rial

CEIP El Braçal de Estivella

SEGUNDO PREMIO:

Hacía tiempo que la lluvia no aparecía. Preocupada fui a un pozo a mirar si quedaba agua. Una nube salió del pozo y murmuró que las nubes no volverían, fui con él. Las pobres estaban tristes porque una mala nube les quitó el agua. Al final descubrí que la mala nube robó el agua porque creía que al soltarlo desaparecía. Yo le expliqué que no sería así y entregó lo robado. Y la lluvia volvió.

Garazi Sánchez Sáinz

CEIP María Yocasta del Port de Sagunt

TERCER PREMIO: La nube que no llovía

Un día nublado la gente creía que iba a llover, pero a la nube no le salía ni una gota.

La nube empezó a evaporarse, porque si no le salía ni una sola gota de lluvia, se moría. La madre de la nube le dio un consejo. El consejo era llorar y así llovería.

Ella miró un campo seco y empezó a llover, el pueblo tuvo agua y ella estuvo a salvo de la evaporación.

Mª Dolores Rodríguez Lucas.

CEIP Santa Anna de Quartell

En 6º PRIMARIA

PRIMER PREMIO: EL RÍO

Nací con el objetivo de llegar al mar. Llevo toda mi vida buscándolo. Viajé por lugares increíbles, pero cada vez tengo menos fuerza.

Apenas llueve y me cuesta avanzar. Estoy a punto de desaparecer. Me quedan solo unas gotas y camino que recorrer. La gente llora al verme pasar. Sus lágrimas me ayudan a llegar al mar.

Algo tiene que cambiar.

Haz que la solución no sean las lágrimas.

Martina Luzzi Ferri

Colegio San Vicente Ferrer FESD de Sagunt

SEGUNDO PREMIO: El problema de la sequía

Una tarde de verano, había un pajarito volando. Además de eso, hacía mucho tiempo que no llovía. Entonces, las acequias no tenían agua y no se regaban las plantas ni los frutos. Por esa razón el pajarito estuvo días casi sin beber, pero un día vio unos pájaros emigrar y decidió irse con ellos. Y cuando llegaron, el pajarito por fin pudo comer, beber y disfrutar de la vida.

Rocío Adrián García

CEIP San Vicent Ferrer de Faura

TERCER PREMIO: El campo de rosas

En un campo había muchas flores de diferentes colores: rosas, moradas, rojas… Y siempre las flores estaban perfectas. Un cuidador las regaba todos los días. Héctor es el cuidador de flores y se dio cuenta de que durante dos semanas no llovió. Después un mes, dos meses, sus flores se morían. Entonces Héctor hizo una máquina para que lloviera y funcionó. Costó mucho, pero pudo salvar vidas.

Erika Sevilla Martínez

CEIP San Vicent Ferrer de Faura

Reconocimiento :

Había una vez un mamut y su amigo el buey que querían beber agua. No encontraron en el río, ni en el pantano, y su amigo el cocodrilo Cocodrile decía:

- ¡Socorro, socorro, No queda agua en el pantano!

El abuelo del mamut les buscó para avisarles de que ya había agua en el río

porque había llovido. Y todos los animales fueron a beber agua.

Joan Civera Rebollo

CEIP Cronista Chabret de Sagunt

Logotipo del concurso. / Levante-EMV

MICROCONTES PREMIATS EN VALENCIÀ

3ER PRIMÀRIA

Primer premi: La Sequera

En una ciutat l’aigua es va acabar per que la gent la desaprofitava. La gent no podia dujar-se, inclús ja no tenia ni per a beure. Uns dies després seguia sense ploure i la gent es deshidratava. Un dia que ja era primavera els xiquets de l’escola es van posar a cantar, i de mal que cantaven es va posar a ploure... aleshores es posaren molt contents perquè havien solucionat el problema.

Alejandra Amores

CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura

SEGON PREMI

ELS MARCIANS SALVEN LA TERRA

Hola, soc Maria i vaig a contar-vos el que ha passat.

Aquell dia vaig alçar-me i no vaig poder dutxar-me per que no hi havia aigua.

Vàrem anar la meua amiga Marta i jo a la Font de Quart i tampoc hi havia aigua.

Uns marcians se l’havien emportat al seu planeta perquè els humans la malgastem.

Ens la donaren amb una condició, no malgastar l’aigua i cuidar el planeta.

Lia Giménez Vilalta

CRA Benavites-Quart de les Valls

TERCER PREMI

Un conill que volia beure, va anar al riu. Allí va vore que no hi havia aigua, i li va preguntar a Ia mona:

- Saps per quê no hi ha aigua?

- Perquè fa molt que no plou

-l, per qué no plou?

- He sentit dir a les persones que és per Ia contaminació,

- I qué podem fer?

- Nosaltres res, ho han de fer les persones.

- Quina tristesa, sense aigua morirem.

Roser Albiach Gorris

CEIP Santa Anna de Quartell

4RT PRIMÀRIA

PRIMER PREMI: El paraigües 3.0

Gabriela tenia una granja... Va escoltar com els seus cavalls renillaven perquè teníen molta sed.Camí a l’aigua va vore que no en quedava! I pensant, pensant va fer un invent per recollir l’aigua de pluja i el va nomenar el “paraigües 3.0”. L’invent consistia en un paraigua que s’obria del revés de forma que s’acumulava aigua i amb un tub la portava fins una motxilla per recollir-la. I Gabriela va disminuir la sequera.

María Alepuz Vila.

Col·legi públic Domínguez Roca de Petrés.

SEGON PREMI

Pinxitos és un eriçó, i Awita una gota que parla.

Estan en una carretera i hi havia una sèquia.

Awita estava quedant-se sense sense aigua del calor que feia.

Pinxitos li pregunta si estava bé i Awita li contesta: “Es que em falta prou aigua”.

Pinxitos va anar a agarrar aigua de la sèquia, però no quedava aigua, aleshores varen anar a l’ajuntament a dir que no gastara tanta aigua que hi han peixos morts.

Emma Solano Pascual

CRA Benavites-Quart de les Valls

TERCER PREMI: La sequera

Una vegada hi havia un poble. Al costat del poble hi havia unes muntanyes molt altes. En el poble hi havia un pou, però hi havia un problema, que no corria l’aigua .

Però allí hi havia un saurí, gràcies al sauri ja corria un poc d’aigua. La gent del poble estaven desesperats i al final ho aconseguiren arreglar i ja corria l’aigua i la gent ja estava contenta.

Josep Martínez Navarro

CRA Benavites-Quart de les Valls

Logo microcuentos. / Levante-EMV

5é PRIMÀRIA

PRIMER PREMI

Hi havia una vegada una goteta que solia viatjar per tot el món, es deia Clara. Ella ja estava notant que cada vega hi havien menys gotes d´aigua en el món i volia enterar-se del que passava. Es va enterar que hi havia un problema: La sequera. I és que les gotes d’aigua estaven deixant de viatjar. Elles preferien quedar-se als núvols perquè els humans les gastaven en tonteries i no era agradable viatjar.

Anna Correcher Gutiérrez

Col·legi Cronista Chabret de Sagunt

SEGON PREMI

Hola, sóc la gota d'aigua més guapa de tot el món però per la sequera no puc moure’m.

- Ajuda, ajuda! -- va exclamar.

- On estàs? -- va respondre un cavaller.

- Ací, ací!

- Ja vaig!

- Hola, noble senyor. La sequera no em deixa moure, podria ajudar-me?

- Ja ho veig. T’ajudaré però amb una condició: ajuda’m i junts guanyarem a la sequera.

- D’acord! Anem!

Mohammed Bayad

Col·legi Cronista Chabret de Sagunt

TERCER PREMI: La Naturalesa

La sequera assotava la comarca des de feia un temps. Els agricultors no aconseguien tirar endavant les collites. Però en un últim esforç per salvar els seus cultius van unir les seves forces per a fer el seu regadiu més eficient, i la naturalesa els va premiar amb cinc llargs dies de pluja suau i fina.

Vera Gutiérrez Castro

Col·legi San Vicente Ferrer (FESD) de Sagunt

6é PRIMÀRIA

PRIMER PREMI: STOP SEQUERA 2024

Sabeu quan la gent es manifesta per les injustícies? Això mateix van fer milions de gotes d’aigua quan s’adonaren de com les tractaven els humans.

Després d’anys sense tancar l’aixeta quan ens rentem les dents, van decidir protestar i fer vaga.

No eixirien mai mes per cap aixeta fins que no es fera un bon ús de l’aigua.

Desprès de moltes reunions signaren l’acord Stop Sequera 2024 on els humans prometien no malversar més l’aigua.

Paula Giménez Martín-Lorente.

CEIP Santa Anna de Quartell

SEGON PREMI: UNA GOTA SOLITÀRIA

Sóc una gota d’aigua, estic en la font de Quart i me’n vaig al llavaner de Faura, Ui, ara els horts a regar!... uf! .... m’evapore!

Uau! Estic en el riu Palància. Està obscur. Torne a la Font.

Espera….no hi ha aigua. Què passa? Un home ha dit que ens quedem sense aigua ! Necessitem que ploga, anem a evaporar-nos. Que ploga més. Fum! Hem Salvat el Planeta!

Ángel López Aleixandre

CEIP Sant Vicent Ferrer de Faura

TERCER PREMI: PAREU JA!

Sóc Bella i no estem al 2024, estem al 2112 i et vull contar el que ha passat al llarg del temps.

Vam seguint contaminant i el calentament global va ser major, els llacs van tindre sequera, a una platja que m’encantava en València i sempre anava, també la sequera arribà, als costats hi havia horts que a poc a poc van desaparèixer.

Per fa pareu abans del desastre. Pareu ja!

Aritz Soro Teruel

Col·legi El Braçal de Estivella.