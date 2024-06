Laura Méndez se abona a las medallas en los Europeos

Laura Méndez volvió a colgarse una medalla en su segunda participación en un Europeo de atletismo al aire libre. La primera fue hace un par de años en Múnich y en esta ocasión ha sido en Roma, donde se subió al tercer escalón del podio por equipos en la prueba de medio maratón.

La deportista de Almussafes afincada en Sagunt reconoce que «las sensaciones individuales no fueron buenas -lo que se tradujo en la 58ª posición con un tiempo de 1 hora, 16 minutos y 28 segundos-, pero disfruté mucho del ambiente y de la medalla», que las españolas lograron con apenas un segundo de margen sobre las francesas.

Después de un año marcado por los problemas físicos, Laura acudía al Europeo en su mejor momento de la temporada. «En los entrenamientos previos me salía todo, pero no tuve un buen día, creo que por el calor y la humedad a los que mi cuerpo no reaccionó bien», apunta la inconformista atleta.

Muy emtivo

En cualquier caso, nada le podrá quitar esta nueva medalla y la experiencia vivida en Roma. «Fue muy bonito, especialmente la llegada al estadio Olímpico. Fue muy emotivo porque, aunque no estaba lleno, sí tenía a mi entrenador, Manolo Ripollés, y a la afición española».

Laura durante el medio maratón de los Europeos. / Levante-EMV

De hecho, esos ánimos le permitieron sacar las últimas fuerzas para esprintar en la recta final, «como en mi época de los 1.500 metros», y superar a una búlgara. Laura Méndez también valora que «en el Europeo de hace dos años era la más joven y ahora era la más veterana del equipo», que completaban Laura Luengo, Esther Navarrete, Fátima Ouhaddou, Lidia Campo y Meritxell Soler.

Resto de la temporada

Pendiente todavía de acabar de programar el resto de la temporada, la atleta afincada en Sagunt tiene por delante algunas competiciones en pista y en el horizonte, concretamente para septiembre, se vislumbra el Campeonato de España de Medio Maratón, en el que todavía no tiene confirmada su presencia.

Suscríbete para seguir leyendo