El nou mes s’iniciava novament amb el protagonisme del monument a la Restauració. El 3 de juny el diari El Liberal deia que s’havia seleccionat com a arquitecte el Sr. Romaní. L’escultor seria Francisco Marco.

Un altre tema que tornava a l’actualitat és el crim de Sagunt. El Pueblo, en l’edició del 3 de juny, escrivia que es rumorejava que el detingut Andrés Matoses s’alliberaria.

Sagunt al anys 20. / La Semana Gráfica

En la mateixa fàbrica, es va descobrir un complot anarquista contra el personal i el material de la companyia. Pareix que hi havia moltes ramificacions i que s’avortà per complet, contava el diari La Voz el 14 de juny. Tenia dimensions considerables, segons es desprenia pel nombre extraordinari de fullets de propaganda trobats i pels esborranys de cartes apareguts amb els noms de les persones que havien de ser víctimes dels atemptats. Les persones detingudes confessaren, encara que no digueren els seus còmplices. Les armes i artefactes que volien emprar eren els dels atemptats socials. El 16 de juny el Diario de Burgos afegia que hi havia «3 obreros mineros detenidos».

Comunions a Albalat

La notícia festiva de la comarca va ser relatada pel Diario de Valencia el 13 de juny. Es tractava de les comunions a Albalat dels Tarongers celebrades pel rector Odilón Mateu el 8 de juny, diumenge de Pentescosta. Este era coajuctor en l’església de Sant Joan i Sant Vicent de València. L’orador fou Raimundo de P.Sarrió. Els xiquets i xiquetes van estar acompanyats pels mestres José María Sarrió i Adoración Artola. En el recorregut al temple, va estar la banda municipal dirigida per Ángel Núñez. La música la van dirigir els germans Turió. En acabar, protagonitzaren una processó dedicada al Xiquet Jesús. A la vesprada, hi hagué un concert de la banda. A més, esta visità les cases engalanades dels combregants. A la nit, participaren del Sant Rosari i feren la renovació de les promeses baptismals instruïts pel Dr. José Bau. El rector Francisco Gil va ser felicitat per l’èxit de «tan hermosa fiesta».

Futbol

El Saguntino CF va iniciar el mes amb el partit amistós jugat a casa contra el CD Castellón l’1 de juny. Es va notar que faltava l’exterior dret Vicente, recentment afiliat a l’Sporting Club de Puerto. Van sobreeixir Manolo Torres que optà per «dureza y ardorosidad» i Julio Bono per ser «un formidable medio centro». L’equip saguntí va perdre per 0 a 2 gols, encara que com deia el corresponsal del diari El Pueblo el 4 de juny «fue un rotundo éxito para el equipo local por la reconocida valia del club victorioso». Més positiu fou el resultat obtingut contra el Puzol al qual guanyà per 2 gols a 0, segons s’esmentava el 10 de juny en el diari La Libertad. També cal esmentar que l’Sporting Club de Sagunto va jugar contra el Valencia reserva en el Mestalla. Van perdre per 2 gols a 1, però el corresponsal d’El Pueblo el 17 de juny va comentar que tenien una «excelente calidad». El gol va ser marcat per Viosca i destacaren els jugadors Vicente, Conde, Ugarte, Ramírez i Subies.

Bomba d'aigua

En una finca de Joaquín Rodrigo es va instal·lar un motor de bomba d’aigua molt beneficiós per a Sagunt. Però, eixa i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.