Casi dos meses sin servicio de aseo urbano en Torres Torres

La falta de limpieza viaria en Torres Torres ha levantado las quejas de algunos vecinos, que ven como desde hace casi dos meses no hay aseo urbano en la localidad. Una situación que ha alertado de la existencia de pulgas y garrapatas en la zona alta del municipio donde se ubica el polideportivo municipal. Sin embargo, pese a que al centro educativo se le ha puesto sobre aviso de manera extraoficial, por parte de algunos residentes, lo cierto es que desde el CRA Baronia Alta aclaran que "no hemos recibido quejas por parte de ninguna familia y tampoco los niños presentan picaduras de estos insectos", explicaba la directora. También lo desmiente el alcalde, Javier Peris, mientras sí que ratifica la demora en la limpieza viaria. Una situación que se produce año tras año y cada mandato político al no tener personal fijo para ejecutar estas tareas.

Peris alegaba a la falta de subvenciones para poder cumplir con este servicio, que es obligatorio, tal y como se recoge en la Ley de Régimen local de la Comunidad Valenciana 8/2010 en su artículo 34 de servicios mínimos obligatorios, entre ellos la limpieza viaria.

Un parque con falta de limpieza / LEVANTE-EMV

Soluciones

En esa línea se pronunciaba el alcalde. "Un pueblo como Torres Torres no se puede permitir depender de las subvenciones cada año para la contratación del personal encargado del aseo urbano, porque si no salen, el pueblo no puede estar sin limpiarse, como es el caso y más ahora después de como han dejado las arcas el gobierno del botànic". Las contrataciones se acabaron a finales de abril y desde ese momento no hay nadie limpiando las calles, los parques y las plazas.

Ante esta coyuntura, el presidente de la corporación municipal ya ha adelantado que está buscando soluciones a corto plazo que pasan por la contratación de una empresa externa para la realización de estas tareas.

A este respecto, esta solución la lleva demandando el PSOE de Torres Torres desde hace años. La actual portavoz del grupo socialista, María Ángeles lo ha puesto encima de la mesa en varios plenos, además de su queja por la falta de aseo urbano, por lo que se congratula de que la propuesta socialista, al menos, se considere. Además, Vilar recuerda que hay una plaza de barrendero que no está cubierta y pide que se actúe.

Además de la contratación de la empresa externa, el alcalde también ha anunciado la vuelta del alguacil, después de dos años de baja, "que nos ayudará en las tareas de limpieza, además de dos voluntarios , dos estudiantes en prácticas que también se han ofrecido para echarnos una mano hasta que el servicio sea adjudicado", terminaba.

