Los centros de la comarca comparten sus experiencias en valenciano

La Coordinadora d’Escoles en Valencià del Camp de Morvedre (Cevcam) organiza por tercer año consecutivo las jornadas didácticas Compartint Experiències, que tendrán lugar a principios de la próxima semana en Estivella, sede el pasado curso de la Trobada d’Escoles en Valencià. Será concretamente en la Casa de Cultura el 1 y el 2 de julio en una iniciativa que cuenta con la certificación del Cefire de Sagunt.

El objetivo de estas jornadas es animar al profesorado de la comarca a compartir lo que se hace en las aulas. Después de un curso marcado por la implantación de la última ley de Educación se han escogido como temas vertebradores las situaciones de aprendizaje y las metodologías activas.

Una actividad de la coordinadora comarcal. / Levante-EMV

Entre los ponentes se encuentra Ana Pitarch Badal con Girem la truita! El nou paradigma que proposa la LOMLOE i la seua aplicació a l’aula.

Centros participantes

Los centros que mostrarán sus experiencias son el CEIP Serra Calderona de Gilet con Gamifica la teua aula; el CEIP Braçal de Estivella con El poble somriu: Projecte multidisciplinar; el CEIP Sant Vicent Ferrer con Les caixes d’aprenentatge com a recurs DUA; el IES María Moliner del Port de Sagunt con Contracorrent-Radio; el IES La Vall de Segó de Benifairó con Rutes literàries per la Vall de Segó; el CEIP Mediterranio del Port con Obrim les portes a la comunitat educativa; el CEIP Baladre con Inclusió i gamificació en les situacions d’aprenentatge; el IES Clot del Moro con Coeduquem al Clot: transitant cap als banys neutres; así como el CRA Benavites-Quart con Docència compartida. Una oportunitat per compartir aprenentatges i mirades diferents.