Critican el nuevo carril bici de Sagunt por «costoso, caótico e inútil»

El carril bici para el que Sagunt reservó un buen pellizco de fondos europeos, cerca de 2 millones de euros, no deja satisfecho a todos, más bien al contrario. Después de que los comerciantes de la avenida 9 d’Octubre frenaran su ejecución por esta zona, el PP es ahora el que lamenta «la gran inversión» en una infraestructura «caótica y sin uso», en palabras de la portavoz municipal, Maribel Sáez.

Obras en la avenida Corona de Aragón. / Daniel Tortajada

Además de insistir en que se trata de una actuación «inútil» los populares advierten que, en algunas zonas, «ya dificultad el tráfico de la ciudad y provocará más de un incidente». Sáez ahonda en que «no pasa prácticamente ninguna bicicleta», ya que los ciclistas «siguen utilizando otras vías». Por contra y según el PP de Sagunt, «los peatones están haciendo uso de los carriles bici, porque se han convertido en el único lugar seguro para caminar tranquilamente sin socavones».

Priorizar a los peatones

A este respecto, Sáez reclama «sensatez» para priorizar también a los peatones. «Somos partidarios de la movilidad sostenible, pero primero necesitamos caminar libremente y sin peligro, especialmente las personas con movilidad reducida», según la portavoz.

En esta misma línea, el PP reclama «sentido común» en los viales no motorizados, ya que "supone un peligro que pasen en medio de paradas de bus, parques, colegios y cafeterías, como en el Triángulo Umbral, por no hablar de las zonas en las que se han reducido los carriles de circulación de los vehículos y las plazas de aparcamiento, lo que dificulta la movilidad al provocar caos y atascos. Algunos se han hecho en paralelo a otros ya existentes".

"No gusta a nadie"

Tras la experiencia con la avenida 9 d'Octubre, los populares lamentan que "el gobierno del socialista Darío Moreno no haya aprendido nada y hayan seguido haciendo lo que ha considerado, sin tener en cuenta a los vecinos, los comerciantes y los turistas. Han seguido con un carril bici que no gusta a nadie y al que no se le da uso".

