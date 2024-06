Malestar en Sagunt por el poco interés en ser "pet friendly"

Un grupo de vecinos de Port de Sagunt, amantes de los perros, ha lamentado el "poco interés" que tiene el gobierno local por una ciudad pet friendly y critica que no se tenga en cuenta los derechos de las mascotas, como la necesidad de contar con espacios para su esparcimiento.

En concreto, reivindican un pipicán en la zona de la playa, para que los animales hagan sus necesidades y estén un rato sueltos. "Estamos utilizando un parque en la plaza del reloj del paseo marítimo, una zona con espacios de césped, por lo que pedimos que se nos acoten varios metros cuadrados para que nuestros perros no molesten a nadie", afirma uno de los portavoces de esta plataforma, Jhon Ona.

Además, el colectivo solicita hacer uso de la playa, que puedan ir acompañados de sus mascotas al arenal, por lo que proponen que se limite un espacio para ellos. "Peticiones a las que siempre hemos recibido un no por respuesta, sin que se busquen alternativas". Ante la falta de entendimiento, desde la plataforma anuncian reuniones con los distintos partidos políticos para exponer sus demandas, además de movilizaciones y nuevas acciones. El colectivo ha asistido a los plenos y ha enviado diferentes correos con sus peticiones, que han caído en saco roto.

Respuesta municipal

Desde el gobierno local se les ha asegurado en varias ocasiones que el proyecto del nuevo paseo marítimo contempla un pipicán. Sin embargo, desde la plataforma ven esta posibilidad a largo plazo, "pueden ser cinco años, la vida de un perro". En cuanto a la playa, "nos mandan a Canet y nosotros queremos tener nuestro espacio en el Port, algo complicado a causa de la nidificación del chorlitejo patinegro, nos dicen".

El concejal de Sanidad, Javier Timón, insiste en que "a corto plazo no se puede habilitar ninguna zona por donde solicitan, ya que no es terreno municipal, sino de la Demarcación de Costas, que es muy restrictiva en este tema. Lo mismo ocurre con la plaza del reloj".

Por otro lado, el edil contesta al uso de la playa, insistiendo en que no es viable, dado que hay un acuerdo plenario. A esto suma la rohibición que existe, dada la temporada de nidificación de el ave protegida, pero además añade el problema sanitario que puede ocasionar la entrada de perros en la paya. "El problema ya lo tenemos en la calle y no podemos trasladarlo también a la playa, por los orines y excrementos que no se recogen".

El concejal niega que se les haya enviado a la playa de Canet e insiste que sí se les ha dado una solución. "Les dijimos que pueden utilizar la que está en el sender blau, ya que un tramo pertenece a Sagunt, pero ya dejamos muy claro que no hay voluntad de autorizar la entrada de perros a la playa del Port", terminaba.

Críticas del PP

A las críticas también se ha sumado el PP local. Maribel Sáez, portavoz del Partido Popular, lamenta que "el equipo de gobierno del socialista Darío Moreno no haga esfuerzos porque la ciudad sea amigable con las mascotas, adoptando el término de ciudad Pet Friendly, ciudad amiga de las mascotas, acogedora e inclusiva con los animales y que debe estar a la altura en el sentido de ofrecer los servicios básicos y necesarios tanto a las mascotas como a sus dueños". Pero lamentablemente, esto no es así actualmente en nuestra ciudad y no parece que con el actual equipo de gobierno vaya a cambiar. Por ello, nosotros insistimos en una propuesta que llevamos en nuestro programa electoral, nuestra ciudad debe ser innovadora e inclusiva en todos los aspectos y no lo somos en el mundo de las mascotas y la buena convivencia de estas en nuestra ciudad", decía

La portavoz del PP sigue una línea crítica con el asunto: "Es falta de interés del equipo de gobierno en escuchar las demandas de un colectivo, el de la ciudadanía con mascota, que lleva años demandando una serie de mejoras para la buena convivencia de sus mascotas en nuestra ciudad, pues otras grandes ciudades costeras ya se han adaptado, han apostado por la innovación y la integración de las mascotas en el día a día y nuestra ciudad se ha quedado muy atrás. Hacemos de altavoz de esas peticiones y proponemos que se tenga en cuenta a las mascotas en lugares como nuestras playas, con unos horarios restringidos y siempre y cuando se respete el civismo pero se dé libertad de acceso y disfrute para las mascotas. Pues la playa no deja de ser un medio natural y el perro se debe encontrar siempre en su medio.

El PP propone también que se adopten medidas y normas para el desplazamiento de las mascotas en la línea de transporte público, así como también se pueda acceder a los edificios municipales con ellas y cumpliendo las normas pero a la vez siendo una ciudad integradora de las mascotas y no todo lo contrario.

Sobre parques caninos, "tenemos algunos que no disponen de sombraje, donde la fuente de agua está orientada a pleno sol y los animales, obvio, no se hidratan, tampoco se propone un espacio de refrescar a la mascota, una petición a gritos en los meses de más calor".

Para finalizar Saéz añade que "el consistorio tiene la obligación de trabajar en ello, pensamos que se deberían desarrollar programas de educación y adiestramiento totalmente gratuitos y en colaboración con las asociaciones y clubes que se presten a ello y se les ayude para que puedan realizar estas formaciones en centros educativos o abiertos al público en general. Porque como indica el convenio europeo el mal ejercicio de rol de educador es responsabilidad de la persona y por ello se ha de corregir esas conductas a través de la formación ofrecida por el Ayuntamiento".

La edila finaliza con el tema de la adopción, revelando que comentan los afectados que en ocasiones el sistema falla a las familias que quieren adoptar y por tanto, repercute en que más animales permanecen en los centros. Por ello, "se puede proponer como en la ciudad de Castellón un festival de la adopción que sea un evento en el que se recojan a todos los actores implicados, asociaciones, Ayuntamiento y la ciudadanía, con el objetivo de darles un hogar a estos animales y se puede aprovechar para hacer exhibiciones y formación de adiestramiento a todo el que lo desee”.

