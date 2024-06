Los presupuestos de Quartell enfrentan a gobierno y oposición

Quartell ha aprobado los presupuestos 2024 por un importe de 1.608.847 euros. Unas cuentas que han contado con los votos a favor de la coalición Socialistes-Compromís y EU, y en contra, los del Partido Popular.

Según la portavoz del PP, Eva Vilar, se trata de unos presupuestos “opacos y nada realistas”. “Lejos de la defensa eufórica que ha hecho la alcaldesa socialista de estas cuentas, lo cierto es que no solo adolecen de falta de transparencia, sino que no responden a las necesidades del municipio y no contribuyen a la prosperidad de Quartell”, adelantaba.

En este sentido, para Vilar, “se han aprobado partidas irrisorias como la de Igualdad, con 170 euros; suena a broma, pero es la verdad. A PSPV, Compromís y EU se les llena la boca de igualdad para no dotar el área de presupuesto denota una gran hipocresía”, ha advertido.

Además, ha criticado que son unas cuentas “totalmente desequilibradas. En Urbanismo, por ejemplo, las obras a realizar están valoradas en aproximadamente 1.300.000 euros, de un presupuesto total de 1.608.847 euros; no tiene ningún sentido”. Igualmente, ha lamentado que “solo se dediquen 360 euros a la Asociación Cabalgata Reyes Magos Quartell” y ha reclamado "más dotación para esta asociación en la que sí que participa todo el pueblo”.

Presupuestos participativos

Del mismo modo, la edil del PP ha afeado al gobierno de coalición que “después de estar durante tanto tiempo vendiendo que querían hacer unos presupuestos participativos, han hecho unos presupuestos oscuros e incomprensibles. No hay inversiones realistas ni sensatas, hay mucha publicidad y mucha fiesta, pero ninguna realidad", ha concluido.

Por contra, la alcaldesa, Cristina Marqués ha tildado las cuentas de 2024 de "realistas, que sí reflejan las necesidades de Quartell. Pero cubrir las necesidades no implica hacer grandes inversiones. Hemos hecho un presupuesto prudente y sostenible, con unas inversiones que responden a los ingresos reales que tenemos, eso no quiere decir que nos desentendamos de ayudas y subvenciones, estamos trabajando en esta línea y en cuanto lleguen, no dudaremos en ampliar y mejorar las partidas que lo necesite", explicaba.

Por otro lado, también ha querido matizar lo de presupuestos participativos. Reconoce que no se ha celebrado una asamblea como tal para los presupuestos participativos, pero, "nos hemos reunido con todas las asociaciones y se han contemplado sus necesidades". En este punto añade que, además, "todos los grupos políticos han tenido acceso a los presupuestos, incluso se celebró la comisión informativa para abordarlos y allí no estaba la portavoz del PP", aludiendo a que esta es otra forma de participación en los mismos. No obstante, la alcaldesa recuerda que se trata de una aprobación provisional y que las cuentas están en exposición pública para posibles alegaciones.

Igualdad

En materia de Igualdad, Marqués insiste en que no habido nunca presupuesto de igualdad en Quartell y que precisamente en este mandato político la igualdad está presente en todas las áreas, es transversal; cultura, fiestas..., con acciones en todas ellas, encaminadas a promoverla y fomentarla, terminaba.