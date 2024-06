Sagunt refuerza el mantenimiento de montes y caminos rurales con 69 personas

Un equipo de 69 personas velará por el mantenimiento de los montes y caminos rurales en Sagunt, este verano.

El Ayuntamiento ha dado la bienvenida a los 62 peones y los 7 capataces que han sido contratados para la ejecución de estas labores de limpieza forestal y mantenimiento rural durante esta temporada estival a través del Consell Local Agrari. La inversión para llevar a cabo este plan de empleo suma un total de 428.294 euros, de los que 344.111 € están subvencionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los 84.182 € restantes, proceden de una partida municipal. Un presupuesto que se ha visto incrementado en un 4’9 % respecto al del año pasado.

Recibimiento a los nuevos trabajadores / Ayuntamiento de Sagunt

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que ha asistido al acto celebrado en el Consell Agrari, ha puesto en valor la labor de los nuevos trabajadores y trabajadoras: «Yo sé que a veces trabajando en un camino se pierde un poco la perspectiva y se piensa: “Estoy aquí perdido de la mano de dios haciendo cuatro labores porque me han dado la orden”. A mí me gusta cuando vengo y os doy la bienvenida hacer un poco esa reflexión, que no hay trabajo pequeño. Eso, el día de mañana puede ser esencial para que por ahí pueda pasar un camión o puedan pasar diferentes servicios de emergencia».

Actuaciones

La novedad en el plan de empleo de este año es la inclusión de las zonas próximas al paraje de Calderona y Rubio/Escales dentro de los espacios de trabajo de limpieza y desbroce. De este modo, se actuará en el mantenimiento rural del camino de la zona Povitxol e Isleta, los caminos de Llíria y Gausa, el camino Vell de Terol, Hostalera y Fontanelles, la zona Rubio y Montíber y Torreta.

El objetivo fundamental de trabajar en estas ubicaciones es facilitar el acceso y la localización a los caminos agrícolas y forestales a los medios terrestres de extinción de incendios con el fin de mejorar la evacuación de personas y materiales reforzando la seguridad de los caminos, así como instalando carteles de nombres, espejos y señalización vial.