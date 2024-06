La subida de los ingresos familiares no frena el riesgo de pobreza en Morvedre

Los últimos indicadores que se han dado a conocer sobre las condiciones de vida en el Camp de Morvedre ofrecen resultados contradictorios, que insinúan una mayor brecha entre los más ricos y los más pobres. Y es que, mientras los ingresos familiares medios se incrementaron en 2023 por décimo año consecutivo, las tasas de privación severa tanto material como social también aumentaron significativamente durante el pasado ejercicio, según el estudio elaborado por el Institut Valencià d’Estadística (IVE), en colaboración con el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace).

Todavía más alarmantes son los datos específicos para los menores de 16 años, que señalan como más de 4.100 se encuentran en situación de necesidad o riesgo de exclusión, un número que en 2022 no llegaba a los 3.650.

Esta variable tiene en cuenta la renta familiar en comparación con la media comarcal, donde se fija un 60 % como umbral de pobreza; la carencia severa, que implica no poder hacer frente a más de la mitad de conceptos entre la posibilidad de irse de vacaciones anuales, la capacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, el pago puntual de los gastos relacionados con el hogar, la disponibilidad de un par de zapatillas en buenas condiciones o el acceso a internet, hasta un total de 13; así como la baja intensidad en la ocupación. Esta última se aplica a las familias cuyos miembros en edad de trabajar no lo hicieron en el año de referencia durante más de dos meses y medio.

Mejores condiciones de vida

Lo más preocupante en el incremento del 13,4 % entre los menores de 16 años de la comarca que se encuentran en esta situación es que, en el mismo periodo, las tasas de pobreza y exclusión social en el conjunto del Camp de Morvedre se redujeron ligeramente. Otro detalle significativo es que esta bajada estuvo protagonizada fundamentalmente por las mujeres, ya que en los hombres también se incrementó el riesgo de encontrarse en situaciones de necesidad, según siempre los datos recopilados por el IVE.

Imagen de archivo de una recogida solidaria de alimentos. / Levante-EMV

Sobre la renta media, que superó en 2023 los 20.000 euros por primera vez en la serie histórica, cuyo origen se remonta a 2012, este estudio calcula los ingresos anuales por hogar, que se dividen entre las unidades de consumo que lo componen para estimar el promedio de ingresos. Para determinar esta variable, al primer miembro de la familia se le asigna un peso de 1, un 0,5 al resto de mayores de 14 años que conviven y un 0,3 a los menores de esta edad. Esta renta se incrementó en más de 1.300 euros entre 2013 y 2014, lo que significaba la subida más pronunciada hasta el pasado ejercicio, cuando se disparó en un promedio superior a los 2.500 euros anuales.

Privación severa social y de material

Estos números contrastan con el aumento de la tasa de privación severa, especialmente de material, que alcanza un 9 %, un nivel que se acerca al registrado en plena pandemia de covid-19 y que se incrementa más de un 55 % respecto al ejercicio anterior. Este indicador incluye a las personas que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado al menos dos veces a la semana, no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos o no pueden disponer de un automóvil propio, entre otros conceptos.

En el análisis de las privaciones sociales, una tasa que también se incrementa, aunque en menor medida, se analizan la posibilidad de sustituir la ropa gastada por nueva, la participación regular en actividades de ocio, el gasto de una pequeña cantidad de dinero en uno mismo o la posibilidad de reunirse al menos una vez al mes con familiares o amigos para comer o tomar algo.

