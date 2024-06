El Consell rescata 11,7 millones de Parc Sagunt II para obras del Pla Edificant

Un «reajuste presupuestario» en la estación intermodal que ya se construye en Parc Sagunt II ha permitido a la Generalitat Valenciana liberar algo más de 11,7 millones de euros. El nuevo destino para ese dinero serán infraestructuras educativas a través del Pla Edificant.

Así lo confirman a Levante-EMV desde la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, que recientemente aprobó la anulación de la transferencia a Espais Econòmics Empresarials (EEE) de este importe. El motivo es que la reprogramación del proyecto hace que, sobre la previsión inicial de consumir durante este ejercicio 51,4 millones de euros, finalmente el gasto no supere los 27,9 millones de euros.

Recreación de la futura estación intermodal de Parc Sagunt II. / Levante-EMV

Esta diferencia de 23,5 millones se compensará en parte durante el próximo año, cuando la inversión programada en la estación intermodal pasará de los 45,1 millones de euros a los 53,6 millones, mientras que para 2026, cuando se mantiene la previsión de que la infraestructura se ponga en funcionamiento, el incremento es de apenas 665.000 euros hasta algo menos de 1,8 millones de euros, según el acuerdo adoptado por Hacienda.

Margen de maniobra

Así y según estos números, EEE ha recalculado que la estación intermodal que dará servicio, entre otras empresas, a la gigafactoría de Volkswagen costará algo más de 84 millones de euros frente al presupuesto inicial que superaba ligeramente los 98,4 millones.

De esta forma y pese a que la rebaja rebasa los 14,4 millones de euros, fuentes autonómicas han precisado que solo se anulan por el momento los 11,7 millones de euros, porque la Generalitat quiere tener un margen de maniobra para hacer frente a la posibilidad que las obras tengan un coste más alto respecto a la última estimación realizada por EEE.

Obras educativas pendientes

Sobre el nuevo destino de este dinero, este rotativo ha intentado sin éxito recabar información de la Conselleria de Educación. En cualquier caso, cabe recordar que el Pla Edificant que dejó definido el anterior Consell tenía reservado para Sagunt a lo largo de este ejercicio una inversión próxima a los 5,9 millones de euros, de los que 2,7 millones se correspondían con el inicio de la conversión del instituto Eduardo Merello del Port en un centro integral de Formación Profesional; 2 millones eran para el colegio Vilamar y el resto era actuaciones más modestas en Cervantes, Montíber, Maestro Tarrazona y Baladre.

Sobre la posibilidad de que alguna de estas actuaciones se beneficie de la disponibilidad presupuestaria procedente de Parc Sagunt II, fuentes del Ayuntamiento de Sagunt reconocen que no han recibido ninguna comunicación a este respecto desde la Conselleria de Educación.

Millones euros parados

Más allá de concretar el destino del dinero que este año no se va a consumir en la estación intermodal, desde Hacienda insisten en que «era una transferencia de crédito que no se va a consumir en el convenio con EEE y por ese motivo se lleva a otra línea. En lugar de tener esos millones de crédito parados, porque no se van a utilizar, se transfieren a financiar actuaciones del Pla Edificant».

