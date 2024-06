Julia Palanca: «Quiero que todos disfrutemos de esta maravillosa fiesta»

La Fallera Mayor Infantil de la FJFS 2025, Julia Palanca, pertenece a la A.C. Falla la Marina donde ha sentado sus raíces falleras y ha forjado el gran amor que siente por las Fallas de Morvedre

¿Por qué se presentó al cargo de Fallera Mayor Infantil de la FJFS?

Me hacía muchísima ilusión representar a los niños y las niñas de las fallas del Camp de Morvedre. Me encantaba la idea de vivir nuestra fiesta desde otra perspectiva, llevar el nombre de mi comarca a un sinfín de lugares dando a conocer nuestras fallas con mucho orgullo y toda la responsabilidad que se merecen.

¿Qué sintió cuando recibió la llamada del alcalde de Sagunt comunicándole que era la elegida?

Muchísima euforia. Fue un torbellino de emociones. Grité, lloré, reí… ¡Una locura! Mi familia, amigos y mi comisión de La Marina también tuvieron la misma reacción y cada vez que veo el vídeo me emociono. Fue el broche de oro a un fin de semana que nunca olvidaré.

¿Cómo están siendo estas semanas tras su elección?

Sin parar y me encanta. Hemos ido a varios medios de comunicación. También me he probado mi traje oficial, en Segles, que estrené en mi proclamación, hemos sido ya presentadas al mundo fallero y he conocido a las Cortes de Honor. ¡No puedo estar más contenta con ellas! No he parado y lo estoy pasando en grande, no quiero ni imaginarme todo lo bonito que está por llegar.

¿Cómo espera vivir este año?

Con muchísima ilusión, entrega, satisfacción de realizar mis tareas correctamente y estar a la altura de mi cargo. Quiero conocer a muchos niños y niñas de otras fallas y que disfrutemos todos de esta maravillosa fiesta a la cual invito a todas las personas a que la vivan porque, cuando la conoces, ya no sabes vivir sin ella.

¿Qué significan para usted las fallas?

Son familia, cultura, historia y tradición que pasan de generación en generación. Indiscutiblemente, són la millor festa del món! Una fiesta de la cual estoy plenamente enamorada.

¿Qué puede aportar al cargo de FMI de la FJFS?

El amor y el cariño que me ha transmitido mi familia desde bien pequeñita a estas fiestas. Soy responsable y me gusta hacer las cosas bien. Soy muy perfeccionista y sé que, con el equipo que me está cuidando desde el minuto cero, todo va a salir perfecto junto a mi Fallera Mayor, Teresa. Estoy segura de que las dos vamos a aportar mucho a las Fallas de Sagunto e intentaremos hacerlas más especiales para vivirlas al máximo.

¿Qué acto de todo el ejercicio espera con más ilusión y por qué?

Antes de ser elegida pensaba que sería la exaltación en el Teatro Romano, pero ahora sé que cada acto va a ser tremendamente especial.