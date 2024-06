Teresa Aparicio: «Estoy viviendo en una nube de felicidad absoluta»

Teresa Aparicio, la Fallera Mayor de FJFS 2025, es fallera de la A.C. Falla Luis Cendoya desde los 5 años. Es una gran amante de esta fiesta en todas sus vertientes, que vive de forma apasionada

¿Por qué se presentó al cargo de Fallera Mayor de la FJFS?

Ser Fallera Mayor de FJFS siempre ha sido mi gran sueño, ya que, como persona que vive las fallas intensamente, representar esta fiesta que tanto amo, tanto dentro como fuera de la comarca, es para mí un gran orgullo.

¿Qué sintió cuando recibió la llamada del alcalde de Sagunt comunicándole que era la elegida?

Me cuesta explicar con palabras lo que sentí en ese momento. Fue una mezcla de sensaciones y emociones, un momento muy intenso. Sentí la euforia de las personas que me quieren y estaban allí sufriéndolo a mí lado, una felicidad inmensa que me llenaba por dentro y me hacía volar.

¿Cómo están siendo estas semanas tras su elección como Fallera Mayor?

Muy intensas: entrevistas, visitas a indumentaristas oficiales, que me están tratando con un cariño y una atención exquisita, también en continua relación con mis indumentaristas y orfebre habituales para prepararlo todo, tardes de compras con mi madre que lo está viviendo tan intensamente como yo… Se podría decir que estoy viviendo en estos momentos en una nube de felicidad absoluta.

¿Cómo espera vivir este año tan especial?

Cada momento que estoy viviendo está superando mis expectativas. Solo espero que este año lo vivamos y lo compartamos todos juntos en cordialidad y armonía y que todo fluya con normalidad.

¿Qué significan para usted las Fallas?

Son la fiesta más espectacular que conozco. Solo tenemos que ver las maravillas con las que nuestros artistas inundan las calles en la semana grande. Pero para mí son mucho más que eso. Son una manera de vida, son convivencia con personas muy diversas, pero con un mismo sentimiento, son pólvora, música, indumentaria, tradición, cultura...

¿Qué puede aportar al cargo de Fallera Mayor de la FJFS?

Unidad, responsabilidad, naturalidad, cercanía, transmitir mi amor por esta fiesta y que el mundo fallero de nuestra comarca se sienta representado por mí.

¿Qué acto de todo el ejercicio espera con más ilusión y por qué?

Espero con muchísima ilusión cada uno de los actos que están por llegar. Todos ellos son especiales, cada uno por un motivo diferente. Espero vivirlos y disfrutarlos al máximo junto a todo el colectivo fallero del Camp de Morvedre. Si bien es cierto, que de todos, la proclamación ha tenido una importancia especial para mí, ya que ese día Julia y yo fuimos proclamadas oficialmente como las Falleras Mayores de FJFS de 2025.