"Volkswagen no es el techo. Queremos más inversiones internacionales"

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno (PSPV-PSOE) afronta en su segundo mandato una etapa de crecimiento de la ciudad marcado por la construcción de la gigafactoría de Volkswagen: El proyecto estrella que ha impulsado la reindustrialización de la ciudad e inversiones públicas demandadas desde hace décadas, pero también ha encarecido la vivienda y ha creado más necesidades de servicios a todos los niveles.

La ciudad vive un periodo de efervescencia... ¿Cómo ha sido este primer año de gobierno de su segundo mandato, tras rozar la mayoría absoluta y pactar con el único edil de EU-Podem?

El hecho de que la ciudadanía te respalde más conlleva una mayor responsabilidad y nosotros nos autoexigimos mucho más. No queremos defraudar. Por otro lado, la dimensión de los retos que afrontamos requiere un esfuerzo extra de trabajo dado el momento crítico que vivimos, en el que la ciudad se reformula. En los años 80, la ciudad se tuvo que reinventar y seguramente las autoridades municipales también pusieron un extra para asegurar que el ayuntamiento estaba a la altura. Ahora vivimos uno de esos momentos críticos, en los que la ciudad se está reformulando con una nota positiva de que estamos recibiendo inversiones internacionales, pero no por ello más tranquila. El hecho de que vengan esas inversiones hacen que nosotros tengamos que asegurar que todo esté alineado. En servicios públicos y sostenibilidad tenemos que dar una respuesta que asegure que no deja nadie atrás.

¿Cree que este año ha dado buenos frutos?

Yo creo que sí. Hemos avanzado en determinados ámbitos. En algunos de la mano de los ministerios y la Generalitat, como es el caso de la futura estación intermodal, de Parc Sagunt II, del vial de conexión entre Parc Sagunt I y Parc Sagunt II, la conexión ferroviaria al puerto marítimo, elementos que para nosotros eran clave y en los que queremos seguir avanzando. Otros formaban parte de lo que considerábamos como imprescindible en este primer año y hemos podido cumplir, como el IES número 5 que tanto costó conseguir y ha acabado ahora su primer año, la apertura de los jardines de la Gerencia, el aulario del colegio Victoria y Joaquín Rodrigo o el inicio de la rehabilitación de la casa natal de Romeu.

Efectos y plazos gigafactoría:

¿Las obras de la gigafactoría de Volkswagen y todas las inversiones públicas comprometidas con ella están yendo según los plazos previstos o hay algo retrasado que le preocupe?

Todo está yendo en el plazo marcado por la parte privada y pública. La obra de urbanización de Parc Sagunt II ya dijimos que se iba a fragmentar para ser más operativos, como se ha hecho con la intermodal, el vial o el trabajo de Volkswagen. En ese sentido, se puede dar un mensaje totalmente tranquilizador.

Darío Moreno, en el salón de plenos. / Tortajada

¿Hay alguna novedad respecto a las fotovoltaicas previstas por Volkswagen en Montíber que tanto rechaza la Plataforma pel Territori o por los otros proyectos de fotovoltaicas presentados en la localidad?

No, pero la planta asociada a la gigafactoría irá acompasada con su fase de construcción porque no tiene sentido tenerla un año antes. Ahora, siempre valorando las opciones para minimizar el impacto ambiental.

Siempre se ha dicho que la gigafactoría será un polo de atracción para otras empresas ¿Hay alguna otra inversión privada prevista que nos pueda adelantar?

Estamos trabajando para ello. De hecho, Volkswagen ocupará parte de Parc Sagunt II y el resto está pensado para sus proveedores. Nosotros acudimos al principal evento de baterías en Berlín para ir en esta línea y se puede decir que estamos teniendo múltiples conversaciones a múltiples niveles para encontrar lo que mejor encaje.

La ciudad también está preparándose para ganar en población y servicios. ¿Hay algún aspecto que le preocupe especialmente?

Me preocupa la vivienda, pero nosotros demostramos nuestro compromiso con la donación de solares a la conselleria y se van a construir las primeras 200 viviendas sociales de los últimos años. Es cierto que nosotros hemos empujado para que sea así. Hemos asegurado a la Generalitat el suelo, el compromiso y toda la colaboración. Ahora, vamos a ser la ciudad en la que más va a construir y seguiremos empujando para que se hagan más.

¿Está funcionando su llamamiento a los grandes tenedores de solares para incentivar la construcción de viviendas, donde los precios continúan su subida imparable?

Se está viendo movimiento, pero no se ha concretado áun en grandes operaciones. ¿Hasta que se concrete en grandes operaciones yo voy a estar tranquilo?. Tampoco. El primer paso se ha cumplido, a la hora de que entiendan la corresponsabilidad que tienen a a la hora de dar respuesta al reto de la vivienda, pero no es suficiente.

"Con el llamamiento a los grandes tenedores de suelo se está viendo movimiento, pero no se ha concretado aún en grandes operaciones"

La nota más negativa a nivel económico en Sagunt es el anunciado cierre de Galmed, que conllevará más de 100 despidos directos pese a que la fábrica va bien. ¿Ve margen para evitarlo?

Margen siempre existe y, desde luego, todas las semanas hacemos gestiones, tanto desde el ayuntamiento como desde el Ministerio en relación a este asunto.

Relaciones otras administraciones

¿Cómo está siendo la relación con los nuevos gestores de la Generalitat de PP y Vox?

La realidad es diversa. Estamos encontrando una buena comunicación con Bienestar Social. Con ellos, hay transparencia. Podemos estar más o menos de acuerdo pero nos sentimos partícipes y estamos colaborando para sacar adelante diferentes iniciativas. En Justicia, sin embargo, no sabemos nada del nuevo Palacio de Justicia que lleva ya un año de retraso. Hay otras realidades, mixtas. En Educación bien por el Campus Battery pero mal por el resto de infraestructuras. En Sanidad, bien con el hospital de Sagunt y pequeños proyectos, mal respecto a las grandes infraestructuras pendientes….

Afirma que la relación con los nuevos responsables de la Generalitat "es diversa"

¿Y en Cultura?

Ahí relativamente bien. El festival Sagunt a Escena tiene una programación interesante, potente. En la secretaría autonómica se cree en el proyecto. Además, la directora general de Patrimonio, Pilar Tébar, ha cumplido con la palabra de dar una solución definitiva a la conexión eléctrica del Teatro Romano y es algo que tenemos que celebrar. Diría que las relaciones están siendo productivas, estamos pensando en la ciudadanía por encima de las diferencias de los partidos políticos. También ocurre lo mismo en el ámbito de las grandes infraestructuras, la intermodal, el vial estructural de Parc Sagunt, la urbanización de Parc Sagunt II. Ahí el Ministerio tiene que decir, pero la Conselleria de Territori tiene un gran peso en estas decisiones y están cumpliendo.

¿A nivel de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), se ha notado el cambio?

La relación está siendo muy positiva. Mar Chao está demostrando ser muy buena conocedora del ámbito portuario y tener cintura política. Tiene muy buen talante, siempre con la perspectiva de querer llegar a acuerdos pero a la vez, de ser operativos y tomar decisiones rápidas. Estamos viendo avances a buen ritmo en el pantalán terrestre y se verán en el marítimo. También en grandes infraestructuras, como la red ferroviaria interior, y otros aspectos pues en breve saldrá el concurso de ideas para dar forma a la integración puerto-ciudad.

Destaca los avances en Cultura, al primar los intereses de los ciudadanos por encima de los partidos

Mirando al Estado, ¿cómo definiría las relaciones del ayuntamiento con responsables de Infraestructuras, Costas o Cultura, que durante muchos años han sido menos fluidas de lo deseado?

En general, muy buenas. La muestra fue la reunión con el Secretario de Estado de Infraestructuras, que marcó un hito de voluntad de dar solución a los problemas que viene arrastrando Sagunto. Hablamos de ámbitos esenciales como llevar el tren de pasajeros al Puerto o soterrar las vías a su paso por la ciudad u otros que también consideramos que la ciudad debe tener, como tener una parada del tren de alta velocidad. La verdad es que fue muy muy sensible y veremos a ver cómo vamos concretando porque ahora están estudiándolo todo.

El alcalde, en el vestíbulo del Ayuntamiento de Sagunt. / Tortajada

¿Y en Cultura? ¿Veremos al fin una comisión mixta y política con las tres administraciones para gestionar el Castillo y el Teatro Romano?

A raíz de unas jornadas en la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), la directora general Pilar Tébar y yo tuvimos una reunión con el director del Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE) del Ministerio que fue productiva pero para nosotros no es suficiente. Debemos ir más allá. Por primera vez, al IPC le vi con una visión sobre cómo se tenía que actuar en el castillo totalmente diferencial. Con unos compromisos, con una clarificación de funciones que a día de hoy no existe sobre quien asume qué gestiones, con un cronograma claro de actuaciones... Ahora se está haciendo el trabajo interno para que cuando nos reunamos la próxima vez, sea útil y podamos llegar ya a acuerdos. También hemos solicitado al ministro Urtasun que venga a hacer una visita y le hemos invitado a 'Sagunt a Escena'.

Internacionalización

En los últimos meses ha apostado por la internacionalización, con el preacuerdo de hermanamiento con la localidad alemana de Salzgitter, donde ya existe una gigafactoría de Volkswagen, su visita a la sede de la ONU o al ayuntamiento de Nueva York. ¿Por qué lo ve importante?

Nuestra ciudad tiene una ubicación estratégica, a nivel de conexiones, tiene suelo disponible, desarrollo industrial. Tiene un importante patrimonio industrial y cultural, que aún está por investigar. Y una ciudadanía muy activa, si de mejorar su ciudad se trata. Desde el equipo de gobierno siempre hemos tenido claro que es una ciudad con muchas posibilidades, pero, hasta ahora, no se habían explotado lo suficiente. Con esos mimbres, no podíamos ser una ciudad que se mire el ombligo y se cierre sobre sí misma. Tenemos que quitarnos los complejos y decirle al mundo que somos una ciudad internacional, abierta y dispuesta a ir más allá. Volkswagen es el mejor ejemplo de lo que podemos conseguir, pero no es el techo. Queremos seguir atrayendo inversiones internacionales, que generen empleo en nuestra ciudad y den lugar un ecosistema empresarial basado en las energías verdes y en la I+D+i. Nuestro objetivo es poner a Sagunto en el mapa, que cada vez más se apueste por la ciudad y no sólo desde el plano económico y empresarial. Queremos ser una referencia en ciencia y en innovación, en sostenibilidad. Una ciudad en la que merece la pena vivir, que garantiza el bienestar de la ciudadanía y es respetuosa con su entorno.

Darío Moreno, en las escaleras del Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

Pacto con EU-Podem

¿Cómo está yendo el pacto con el edil de EU-Podem que les garantiza al PSPV-PSOE el gobierno en mayoría?

Estamos trabajando con el concejal de EU-Podem siempre con transparencia y lealtad mutua, cumpliendo un programa que está dando resultados para crecer como nos hemos propuesto, sin dejar a nadie atrás. Ahora, que la ciudadanía haya depositado tanta confianza en nosotros en las urnas, nos hace autoexigirnos más. No queremos defraudar.

Recomienda crear una concejalía de Políticas LGTBIQ+ para dar visibilidad al colectivo

En este mandato incluyeron como novedad la creación de la concejalía de LGTBIQ+. ¿Cómo está yendo la experiencia?¿La recomendaría a otros ayuntamientos?

Está siendo muy positiva. Sí la recomiendo. En estos temas, la visibilización es clave. Si este tema se trata dentro del área de Servicios Sociales, la visibilización es nula y tampoco hay un responsable político con una agenda específica. El mismo colectivo feminista insiste en que es importante que las identifiquemos como dos realidades diferentes, con realidades particulares. Y es imprescindible que exista una línea política, clara, marcada con responsabilidades para que podamos avanzar en eso. La misma oficina de información que pusimos en marcha está recibiendo todos los meses a personas que quieran recibir asesoramiento en distintos ámbitos, desde el social al legal, lo que acredita la importancia del mismo.

Suscríbete para seguir leyendo