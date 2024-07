Sagunt recibe a su medallista Laura Méndez

El alcalde de Sagunt Darío Moreno y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón han recibido en el salón de plenos del ayuntamiento a la atleta saguntina Laura Méndez tras obtener la medalla de bronce por equipos en la media maratón del Campeonato de Europa de Atletismo Roma 2024.

Durante su visita, Méndez ha reflexionado sobre este último año y los retos a los que se ha tenido que enfrentar para llegar hasta la meta. "Para mí ha sido un año muy difícil porque prácticamente no podía correr, pero he tenido la suerte de contar con un gran equipo que me han hecho llegar hasta mi objetivo”, asegura la deportista.

Javier Timón ha querido recordar a los presentes la exitosa carrera de Méndez al reconocer que es la atleta valenciana que más medallas tiene en el europeo al aire libre asegurando que "se acaban ya los calificativos para una atleta que ha conseguido los grandes logros que atesora en su carrera deportiva".

Por su parte, Darío Moreno ha querido agradecerle a la atleta que se haya enamorado de una ciudad como Sagunt. "Aunque esta ciudad no te vio nacer, has conseguido hacerla tuya. Ese es el compromiso que más valoramos”, ha concluido.