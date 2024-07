La película "Alumbramiento" revoluciona Gilet

La nueva película del director Pau Teixidor, "Alumbramiento", ha supuesto toda una revolución en el municipio de Gilet, ya que dos de las actrices de reparto, Celia Lopera y Victoria Oliver, son vecinas de la localidad, a las que el pueblo ha visto crecer, y ahora en la gran pantalla, "bordando sus papeles", explicaba el alcalde, Salva Costa.

Tan ilusionados están los vecinos y vecinas de Gilet de ver en lo que se han convertido estas dos jóvenes, que fletaron un autobús para poder ir al estreno del film en València y deleitarse con los papeles que protagonizan; Victoria hace de Rosa y Celia de Inma, dos de las adolescentes internadas en el reformatorio de Peña Grande.

"Ver a todo nuestro pueblo allí, es emocionante, estamos muy agradecidas por todo el cariño y el apoyo que hemos recibido. Sentir a tu gente orgullosa de ti, es algo que no podemos describir", comentaba Lopera a Levante-EMV, palabras que también secundaba su compañera de reparto y prima, Victoria Oliver.

Celia y Victoria en el rodaje / LEVANTE-EMV

Experiencia

Las dos, que cogieron sus trastos y se marcharon a Barcelona para hacer el casting de la película junto a su familia, han coincidido en admitir que el seleccionarlas ha sido una de las mejores cosas que les ha pasado en la vida y la segunda, ser dirigidas por Teixidor. "Todavía no nos lo creemos. El proceso ha sido increíble, la gente maravillosa y el director, una pasada. Lo hace todo con mucho cariño y mucho gusto y además, muy convencido y comprometido. La pasión que le pone se refleja en la película", explicaban. Sin embargo, "no ha sido fácil hacer de Rosa y de Inma, no dábamos crédito a que esto sucediera hace 40 años, que las mujeres tuvieran que pasar por ese calvario, jóvenes como nosotras a las que se les abandonaba y se les hacía creer incapaces de tener un hijo si no tenían a un hombre al lado, y luego el drama de los bebés robados. Nadie debería pasar por eso", afirmaban.

A este respecto comparten la necesidad de que lo ocurrido se cuenten, como ha hecho el director en este largometraje, "para que nunca más vuelva a pasar. Es una película muy especial que recomendamos".

Aunque tanto Celia como Victoria ya habían hecho sus pinitos en el ámbito de la interpretación, "Alumbramiento" ha sido su primer largometraje en la gran pantalla, una oportunidad de la que están muy agradecidas, y que desde luego ya les está abriendo otras puertas con futuros proyectos.

Argumento

Alumbramiento es un drama inquietante, basado en hechos reales, sobre los bebés robados y las jóvenes que pasaron por Peña Grande, el centro franquista para adolescentes embarazadas, que permaneció abierto hasta entrados los años 80 y que formó parte de una red de reformatorios donde iban "niñas descarriladas" con elúnicoo propósito de esconderlas para preservar la moral católica. El film honra la memoria de esas mujeres con un emocionante drama inspirado en hechos reales. Un trabajo de casi una década de investigación, recopilando testimonios de mujeres a las que les quitaron sus hijos.