Sagunto, otro juguete roto

Uno de mis directores de cine favoritos es Manuel Summers, una persona con un gran humor y sensibilidad, cualidades que aprecio sinceramente cuando tengo la suerte de encontrarlas en alguien. Me gustó mucho Juguetes rotos, un documental sobre figuras que fueron muy famosas en su tiempo, pero que acabaron arruinadas y olvidadas. Si el documental hubiera sido sobre ciudades, creo que el núcleo histórico de Sagunto habría supuesto un buen ejemplo de juguete roto de la historia y Summers nos habría retratado muy bien. Como banda sonora, podría haber utilizado el réquiem que compuso Antonio Chabret para su propio sepelio.

El título de ciudad heroica es casposo pero es. Sagunto fue una niña bonita y ha sido visitada por intelectuales de primera línea en todas las épocas. Ahora solo hay que darse una vuelta y hablar con vecinos y comerciantes para ser testigos del desastre. Hace muchos años que la mayoría de la gente joven se marcha en cuanto puede y, si se queda, el tipo de vida que hace nos condena a ser una ciudad dormitorio. No hace falta leer a Kierkegaard para ver que el comercio se muere y que no hay tanto turismo como se quiere vender. Hablo con mucha gente y lo veo yo con mis propios ojos.

Si se hace el ejercicio de subir al Calvario y cerrar los ojos, los gritos de socorro son ensordecedores. La iglesia de Santa María, la alquería del Agua Fresca, el castillo, el teatro, Camí Real, la huerta, el Puerto, el aire y las montañas gimen y braman. Y es que Sagunto es un ser vivo, un juguete roto más como los personajes retratados por Summers.

El año pasado estuve en Sitges, una ciudad costera bellísima y acogedora. Visité un museo sobre Santiago Rusiñol y leí en alguna parte que existe un Consorcio de Patrimonio de Sitges. Para que vean que no me lo invento, esta es la página web: https://museusdesitges.cat/es/el-consorcio-del-patrimonio-de-sitges . A mí no me van a convencer de que eso no se puede hacer en Sagunto. De hecho, es una de las pocas salidas que tenemos para sobrevivir.

Con un castillo, un teatro romano, un museo arqueológico, un futuro museo industrial, unos chalets de la Gerencia para los que espero que paulatinamente se encuentre un uso, etc. podríamos ser un polo de cultura y turismo importante, conseguir dinamizar nuestro maltrecho comercio y, de paso, subirnos la autoestima como pueblo (que falta nos hace).

Es fundamental que el ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio apuesten por nosotros, y la sociedad tendríamos que pedírselo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿O nos van a abandonar a nuestra suerte como ya sucedió en la Segunda Guerra Púnica? De momento, yo subo muchos días a la montaña, donde se atisba al mar, y no se aproximan naves de ningún tipo a socorrernos. Ya pueden entretenernos con festejos varios, entregas de premios, carreras y conciertos, porque la verdad brilla más alta y pura que el sol: Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur.