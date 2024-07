Un saguntino estará en el Maratón Olímpico Popular de París

Alan Martínez Gabaldón, triatleta de Sagunt, comenzó su andadura en el mundo de las maratones a la vez que comenzaba la paternidad, al verse limitadas sus horas libres. Ahora, tras más de 4 maratones completadas, está a menos de 100 días de representar a ArcelorMittal en el Maratón Olímpico Popular en París. Será el único representante de la empresa en España que compita en esta prueba. "La empresa nos ofreció participar en un sorteo, y no me lo pensé dos veces", afirma Martínez.

El evento se llevará a cabo el 10 de agosto en la Plaza del Hotel de la Villa en París a las nueve de la noche. "ArcelorMittal se encarga de todos los costes del viaje y de las dietas, lo que supone una gran ayuda", reconoce el triatleta.

Martínez no busca únicamente mejorar su marca personal de 2:38:50, conseguida en la maratón de Valencia, sino vivir una experiencia única. "No voy a buscar mejorar mi marca sino a disfrutar de una oportunidad que nunca más voy a tener en mi vida y que muy pocas personas podrán igualar", comenta. A pesar de los nervios que lo invaden desde el sorteo en el que su nombre salió elegido, Alan ya se prepara para los 42.195 metros de la Marathon Pour Tous. "Ahora me dedico exclusivamente a correr", asegura. Y es que, en cuanto suene la señal de inicio, se concentrará en la carrera.

La Maratón Olímpica Popular acerca el atletismo de élite a corredores de todos los niveles. Más de 20.000 personas participarán en un recorrido que recrea la Marcha Verde de 1789, donde 7.000 mujeres marcharon de París a Versalles para solicitar al monarca Luis XVI su regreso a la capital francesa. La carrera, que pasará por lugares emblemáticos como los puentes sobre el Sena y culminará en la Explanada de los Inválidos con la Torre Eiffel de fondo.

Se trata de un acontecimiento inédito, pues nunca antes en la historia de los Juegos Olímpicos se habían organizado pruebas abiertas a todos los públicos. “Nadie ha corrido una maratón en plenas olimpiadas sin ser profesional hasta ahora y me siente muy orgulloso de tener esta oportunidad”, reitera. "Al final, esta carrera es lo más parecido a competir en unos Juegos Olímpicos, pero sin la presión de tener que ganar", concluye Alan.