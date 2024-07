Cuatro días incomunicados en Segart

Una posible avería en la red de telecomunicaciones de Segart, originada en la tormenta del pasado lunes, ha dejado sin cobertura móvil ni servicio de internet a más del 50% de la población. Una situación que lleva cuatro días sin solución pese a que desde el ayuntamiento ya han trasladado a la empresa de telefonía móvil afectada por lo ocurrido. "Ya hemos dado parte a Vodafone y solo nos dicen que la incidencia está comunicada y que vendrán los técnicos, pero a día de hoy, el asunto continúa igual y la empresa sigue sin darnos más información, y lo peor de todo, sin dar una solución al problema", adelantaba a Levante-EMV el alcalde, Francisco Garriga.

Un problema en la red que ha dejado incomunicados a buena parte de los vecinos y vecinas, ya que no se puede contactar con servicios de primera necesidad como el consultorio médico, la farmacia y durante los dos primeros días, ni con el ayuntamiento a lo que se suma el bar. Es necesario desplazarse hasta el lugar de interés para poder tramitar o realizar algún tipo de consulta.

Un trabajador del ayuntamiento revisando la línea / LEVANTE-EMV

Problemas y Protestas

En el caso del edificio consistorial, "hemos tenido que tirar de una línea auxiliar para poder prestar servicio, aunque no todo, ya que durante los dos primeros días, lunes y martes, no hemos podido hacer prácticamente nada", explicaba el alcalde.

A este problema se suma "la cantidad de protestas que estamos recibiendo de los vecinos, a los que les hemos tenido que explicar uno por uno la situación. Algunos han entendido que el ayuntamiento poco puede hacer, más que reclamar e insistir para que la compañía dé una solución, y otros no", añadía el presidente de la corporación de Segart.

El alcalde mostraba su preocupación ante la llegada del fin de semana. "Estamos en viernes prácticamente ya y no hay novedades y viene todo el fin de semana que seguramente no se va a actuar. No hay derecho", lamentaba

Cabe recordar, terminaba el alcalde, que "Segart es uno de los pueblos de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación. Si a la falta de servicios se suma la ausencia de cobertura móvil e internet, el aislamiento es máximo, lo que puede derivar en consecuencias graves como la imposibilidad de poder avisar a emergencias en caso de algún incidente".