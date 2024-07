Enfrontament en el camp de futbol

L'aigua potable va constituir un greu problema per a la ciutat de Sagunt en el mes de juny. Així, la comissió permanent municipal va presentar un informe en el ple celebrat el 27 de juny. Es deia que «era intolerable las aguas que llaman potables que se suministran al público en esta ciudad». En l'esmentat escrit, es demanava que s’abastira a la població d’aigües vertaderament potables. Se sol·licitava que s’expropiara la concessió a l’empresa pels anys que queden i que es municipalitzara el servici. Fou aprovat pel consistori.

Altres dos temes destacats foren plantejats en la mateixa reunióu. El primer fou que el Sr. Sendra va demanar que "se corrija a los blasfemos en la via pública pues el día de la Octava del Corpus daba verguenza oir lo que se pronunciaba". L’alcaldia va contestar que es reprimiria eixa actitud. També cal destacar que es va admetre la renúncia del regidor José Seguí Bataller pel mal estat de salut «por su avanzada edad de 74 años cumplidos».

Punyada de l'àrbitre

El futbol va ser protagonista per diferents motius. En l’edició del 25 de juny, el corresponsal del diari El Pueblo relatava que el Saguntino CF va guanyar en casa per 2 gols a 1 contra el Godella CF. Pareix que el modest equip visitant, segons l’article, havia millorat el joc. Es relatava que el més destacat va ser l’actitud violenta de l’àrbitre. En una discusió entre dos jugadors «el árbitro zanja la cuestión propinándole un fuerte puñetazo en el rostro al equipier del Godella que discutía un fallo». Al sendemà, Alfredo Sanchis García hi va respondre a l’article amb una carta. Deia que el modest equip realment era el destacat equip Stadium, reforçat amb destacat jugadors. Considerava que, sense l’actitud de l’àrbitre Escrig «prudente y carregado de paciencia, en vez de un bofetón hubieran presenciado una serie completa de ellos. Hay insultos que no se pueden ni deben consentir»

Continuant amb el tema de l’aigua, s’ha d’afegir que el 27 de juny el Diario de Valencia, exposava que havia visitat la localitat el cap de muntatge de la casa Citi, Juan Balbuena. Ho havia fet per a estudiar la instal·lació d’un potent grup motor-bomba que elevara 5.000 litres d’aigua per minut en una de les finques de Joaquín Rodrigo. L’energia elèctrica seria subministrada per Fausto Caruana.

Actualitat taurina

L’actualitat taurina saguntina va eixir en la premsa. El 6 de juliol es lidiaren 4 jònecs de Garde per part de José Martínez i de Monet. El primer joneguer, de 23 anys i de Sevilla, va patir una greu enganxada de 15 centímetres en la regió glútia i dos ferides més. Fou atés pel metge Llinares i enviat posteriorment a l’Hospital Provincial. El pronòstic va ser reservat.

Altres temes municipals destacats foren els tractats en el ple de Sagunt del 9 de juliol. Va decidir-se el nomenament de Miguel Escriche Vicente com a conserge de l’escorxador del Port de Sagunt amb un sou de 2,50 pessetes al dia. També es va aprovar el lloguer d’una planta baixa de Felipe García, situada en el carrer Teodor Llorente per 80 pessetes al mes.

Préstec de 11 milions

La notícia econòmica fou l’aprovació d’un préstec d’11 milions de pessetes a Ramón de la Sota per a l’ampliació de la siderúrgica.

Entre les desgràcies ocorregudes en l’estiu, cal destacar l’atropellament d’un xiquet per un automòbil de la companyia que transportava del Port a Sagunt. Però, eixa i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.