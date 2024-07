'Dopaje' nobiliario en el Sagunt del siglo XVII

La historia es muy sufrida y lo que nos llega depende en gran medida de los vencedores. En este sentido, el que siempre gana es el poderoso caballero, don dinero, y así lo prueba una rigurosa investigación de la doctora en Historia del Arte y cronista oficial de Quart de les Valls, Carme Rosario, recogida en su obra Nobles i benestants de Sagunt en el transcurs de l’Edat Moderna i Contemporània, que señala como algunas familias saguntinas de abolengo hincharon su linaje a cambio de dinero.

Este trabajo se basa en más de ochenta documentos inéditos, procedentes de archivos como el Histórico Nacional de Madrid, el de la Corona de Aragón de Barcelona, el del Reino de València o el ducal de Medinaceli. A partir de ahí, Rosario estudió los emblemas heráldicos de algunas familias tan conocidas en la capital del Camp de Morvedre como los Armengol, los Anjou o los Berenguer y ofrece "un nuevo enfoque sobre los estudios de genealogía, que pone en tela de juicio la procedencia de algunos de estos linajes, así como la aportación de otras familias que fueron importantes en el Sagunt de los siglos XVII al XIX y que no son tan conocidas", apunta en declaraciones a Levante-EMV.

Manipulaciones históricas

La autora añade que, según la información recabada, "no es tan fácil probar que muchos de los que decían ser descendientes de antiguos condes o barones con arraigo en la Edad Media, en realidad lo fueran. Se trata de una cuestión que está siendo tratada por la historiografía, porque la documentación no permite confirmar los orígenes que se han escrito tradicionamente". Y es que en muchos casos, según la escritora, "encontramos manipulaciones históricas del linaje, por un origen religiosamente converso o un súbito ascenso social".

En Sagunt, precisa Carme Rosario, "hay testimonios que dicen conocer a los ancestros de algún noble, pero no coinciden con datos precisos. No es extraño tampoco encontrarse con documentos de compra de títulos, ya que la sociedad de la época impuso limitaciones al acceso de los cargos que otorgaban prestigio a las familia, como la pureza de sangre cristiana o no haber estado penado por el Santo Oficio". Estos "problemas bucrocráticos" se resolvían muchas veces con la elaboración de un expediente "para la ocasión".

Estrategias matrimoniales

Nobles i benestants de Sagunt en el transcurs de l’Edat Moderna i Contemporània se ha convertido así en un manual de referencia para saber las "estrategias matrimoniales de los más poderosos, su relación con la ciudad y su alto grado de injerencia en el gobierno local, pues algunas familias no dudaban en emparentar con otros distinguidos linajes de la ciudad para gozar de títulos y privilegios", sentencia Carme Rosario.

Uno de los mejores ejemplos, en palabras de la historiadora, son los Barta, de quienes siempre se ha conocido su escudo, instalado en la casa del Carrer Major, cuando, en realidad, la importancia les vino después de emparentar con los Vergadá. Este movimiento les permitió fundar capillas funerarias en la iglesia de Santa María o en alguno de los desaparecidos conventos de la ciudad, así como entrar a formar parte del gobierno municipal.

Anjou, Berenguer, Barta...

Los estudios referentes a la nobleza en Sagunt dan un salto con este trabajo, ya que "gracias al análisis de las fuentes documentales, se ha podido conocer mejor tanto a los miembros de los Anjou y su relación con importantes familias de Segorbe como los linajes representados en el escudo de la casa de los Cubertorer, que emparentaron con personajes del Maestrat".

También se ha completado buena parte de información sobre los Berenguer y su parentesco con otros linajes, además de los Vergadá con los Barta, sobre los cuales se localizó un escudo pintado a mano en uno de los libros conservados en el archivo, de la misma forma que ocurrió con los Abril".

