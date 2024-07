La Garra suma a Martina Mazza en su nueva etapa

La selección argentina no se olvida de Martina Mazza. En la nueva etapa abierta con la llegada al banquillo de Mariano Muñoz, la jugadora del BM Morvedre ha sido convocada para formar parte del grupo de entrenamiento que trabaja en Buenos Aires con el objetivo de que el entrenador complete primero una primera etapa de diagnóstico para conocer a sus jugadoras y posteriormente oficialice una lista para preparar los próximos compromisos de la Garra.

Mazza en un partido con el BM Morvedre. / J.M. López

"Muchísima" ilusión

La primera línea reconoce que la llamada del seleccionador "me hizo muchísima ilusión. Estuve en las categorías base de la selección y después entrené un tiempo con la sénior, pero hace ya tiempo que no estaba con ellas. Que me vuelvan a tener en cuenta es un honor, la verdad. Además, me viene muy bien entrenar con gente de primer nivel en todo este tiempo muerto entre el final de la pasada temporada y el principio de la próxima. Estoy aprendiendo un montón".

Próximo compromiso

El horizonte en esta fase de preparación es el Torneo Sur-Centro, primer torneo oficial de la selección argentina femenina en esta nueva etapa.