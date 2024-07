El festival Fem(me) Dansa vuelve al Port de Sagunt junto al mar

El Festival Fem(me) Dansa vuelve este verano al Port de Sagunt junto al mar. El certamen celebrará su VII edición los días 26, 27 y 28 de julio a las 20:00 horas, en la plaza de la Concordia del paseo marítimo.

Este festival organizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunt, junto con la bailarina y coreógrafa saguntina Ana Lola Cosín Torada, busca crear un marco donde gane fuerza e importancia el arte de la danza, además de potenciar y visibilizar las obras creadas por mujeres.

Con esta iniciativa también se ofrece un espacio de exposición para artistas locales y de otras ciudades, diversificando la oferta cultural de la ciudad desde una mirada feminista.

Por segundo año consecutivo, se ha organizado dentro del Festival una programación expandida, con un Taller-creación de danza impartido por Paloma Calderón y la propia Ana Lola Cosín dirigido a mujeres de cualquier edad, con o sin experiencia previa en danza, con ganas de compartir un proceso creativo donde expresarse, explorar las capacidades físicas de cada una, bailar y crear juntas. Como resultado final, se creará una obra de unos 15 minutos, titulada “A la fresca” que será la pieza encargada de inaugurar el Festival.

El taller tendrá lugar los días 22, 23, 24 y 25 de julio de 17.30 a 20.30 en el Casal Jove del Port de Sagunt. Es una actividad gratuita con aforo limitado y por tanto se necesita inscripción previa al mail: inscripcionsdona@aytosagunto.es

Programación

El viernes 26 de julio empieza el festival con la obra A la fresca a las 20 horas interpretada por las usuarias del taller-creación de danza. A continuación, será el turno de Xenérica, una obra del Colectivo Glovo, interpretada por Esther Latorre y Alba Fernández; esta obra pretende profundizar en la naturaleza femenina más ancestral y salvaje que pretende perpetuar la figura de las mujeres. Por último, Luisa Cerrada y Carla Montero interpretarán Eterno retorno.

La primera obra del sábado 27 a las 20 horas será Pols, interpretada por Pepa Cases. Esta obra es un espectáculo de danza contemporánea que reflexiona sobre la diversidad y su necesaria normalización. Un espectáculo único para diferentes emociones y percepciones de una misma persona que hace reflexionar a quién mira, pero sobre todo a quién juzga. Después de esta danza será el turno de Glòria: An Easy and Funny Work de la compañía La Quebrà. Esta pieza se adentra en la compleja cuestión de perseguir un cuerpo, un ser, un estado de gloria, como si pudiésemos atraparlo de alguna manera. Para acabar, Anna Sagrera y Carla Sisteré interpretarán la obra The sad-mad method, que trata el odio, el aprendizaje y el amor propio.

Despedida

El último día del festival, el domingo 28 el Colectivo Sinpar interpretará Mírala cara a cara, con la que propondrá al público una manera nueva y desacomplejada de bailar sevillanas. Seguidamente, Anna Rosell, Carmen Muñoz, Karen Mora y Lara Munin interpretarán la obra La lejana. Y a continuación, Alicia Verdú clausurará el festival junto con Teresa Royo.

Por último, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, dirigirá unas palabras de despedida a los asistentes.