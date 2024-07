La plantilla de Correos del Port de Sagunt exige más personal

Los trabajadores de la Unidad de Reparto de Correos del Port de Sagunt se han concentrado hoy a las pueras del centro de trabajo en señal de protesta por lo que consideran una "alarmante falta de personal y deterioro de las instalaciones" donde desempeñan sus funciones y atienden a los usuarios.

La movilización, que ha sido organizada por los sindicatos UGT Serveis Públics y CC OO, ha tratado de servir como un "toque de atención" a la dirección central en busca de soluciones.

Y es que, según Miguel Ángel Ramírez, responsable del sector Postal de UGT Serveis Públics del País Valencià, la falta de personal es acuciante. "Solo el 45 % de la plantilla está operativa", asegura y sostiene que el porcentaje baje al 40% durante el periodo veraniego. "Harían falta entre 9 y 10 trabajadores más para poder ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía del Port de Sagunt", afirma.

En materia de recursos materiales, el deterioro de los locales, según afirma Ramírez, es “más que evidente”. Sillas en muy mal estado, aire acondicionado estropeado e iluminación de la oficina técnica donde se da de alta la paquetería son algunas de las deficiencias que denuncian los sindicatos

Además, tal y como muestran en una imagen, la ducha del vestuario habilitado para los trabajadores está ubicado en el cuarto de la limpieza.

Ducha oficina de Correos del Port de Sagunt. / UGT

Por otro lado, desde la dirección se les ha hecho saber que las demandas han sido escuchadas y que ya se está trabajando en los ámbitos concernidos para trasladar una respuesta a la mayor brevedad que posibilite el correcto funcionamiento de la oficina. "Hemos trasladado todas estas problemáticas y nos han asegurado que van a haber contrataciones", comenta Ramírez. Y avisa, “si no reaccionan los problemas irán a más”.

Escepticismo

Los trabajadores esperan que a lo largo del mes de julio se les haga llegar un planteamiento favorable y satisfactorio al respecto aunque hay escepticismo. "Llevo muchos años en Correos y he aprendido a no fiarme de lo que no se puede ni ver ni tocar", añade el responsable sindical.

No obstante, deja hueco a la duda: "Creo que se van a ver algunas mejoras, aunque no sean suficientes", sentencia.