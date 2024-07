El pacto de PP y VOX en Albalat dels Tarongers sigue fuerte

El pacto de gobierno entre el PP y VOX en Albalat dels Tarongers está más fuerte que nunca. Los portavoces de ambas agrupaciones han trasladado a Levante-EMV, que "no nos planteamos otro escenario a día de hoy que no sea el de seguir trabajando conjuntamente por el bienestar de los vecinos y del pueblo", pese a que durante estos últimos días se ha estado especulando con una ruptura a nivel nacional entre ambos partidos que podría poner en jaque los gobiernos de algunas comunidades autónomas. Una amenaza de ruptura que ha puesto encima de la mesa el partido de Santiago Abascal.

Sin problemas

"A día de hoy, nadie nos ha planteado nada de eso, ni tenemos ninguna directriz a este respecto, ni por parte de VOX , ni por parte del PP. Si esta situación llega, entonces ya veremos lo que hacemos, pero de momento, seguiremos gestionando juntos", revelaba la alcaldesa de Albalat, la popular María Asensi.

"Nosotros no tenemos ningún problema ni personal ni a nivel político, por lo que de momento, no hay nada que nos lleve a romper este pacto. Todo va bien. Si hay directrices de nuestros partidos, ya hablaremos, pero ahora no es el caso", insistía la alcaldesa.

Cabe recordar que Carlos Picón , el concejal de VOX entró en el gobierno en enero de este año, lo que convirtió a Albalat en el primer municipio del Camp de Morvedre en sellar un acuerdo de gobierno entre ambas formaciones. Picón, Licenciado en Turismo, llevar las áreas de Turismo y Cultura.