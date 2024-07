Petrés es vesteix de festa en honor a Sant Jaume durant 17 dies

Petrés, localitat del Camp de Morvedre, se submergeix durant 17 dies en una intensa activitat lúdica i cultural amb la celebració de les seves festes patronals en honor a Sant Jaume. El programa, organitzat per l’Ajuntament de Petrés amb la col·laboració del SARC (Servicio de Asesoramiento, Recursos y Cultura) de la Diputació de València, ofereix una àmplia varietat d’esdeveniments per a tots els públics.

Setmana d’esport

Fins al 25 de juliol es celebrarà la setmana esportiva de Petrés, que combinarà jocs tradicionals com el pàdel, el parxís, el frontó o el bolot (joc de cartes) amb esports més moderns com la natació o el dominó. Aquesta iniciativa pretén fomentar la participació ciutadana i la pràctica d’esport entre els veïns i veïnes de Petrés, a més de ser una bona ocasió per a socialitzar i gaudir del bon temps.

Sopar benèfic amb la Carrà

El divendres 19 de juliol tindrà lloc un sopar benèfic a favor de la Junta Local del Càncer de Petrés, una cita solidària ja tradicional en el calendari festiu del municipi. A continuació, a la plaça del poble, tindrà lloc un tribut a l’eterna Raffaella Carrà, un espectacle musical per a recordar la figura d’aquesta gran artista italiana que va marcar una època.

Petrés pedaleja

El dissabte 20 serà un dia ple d’activitats per a tota la família. A la vesprada, «Petrés Pedaleja» oferirà una jornada d’espinin i zumba amb piscina gratuïta per als assistents al poliesportiu municipal. Es tracta d’una iniciativa original que combina esport, salut i diversió, fomentant un estil de vida actiu entre els més joves. A la nit, la plaça del poble es convertirà en un escenari de màgia i fantasia amb l’espectacle «Alícia al país de les meravelles» de la companyia La Tourné Teatre. Un espectacle ple d’humor i aventures que farà les delícies dels més xicotets.

Tradició i jocs valencians

El diumenge 21 es disputarà una partida de galotxa, un joc tradicional valencià de pilota que es juga en carrers o frontons. Aquesta partida serà una ocasió única per a gaudir d’un esport arrelat a la cultura valenciana i per a animar als equips participants.

El dilluns 22 i el dimarts 23, els amants de la ceràmica podran participar en un taller al carrer. Aquesta activitat, organitzada pel SARC, permetrà als participants aprendre les tècniques bàsiques del treball amb el fang i crear les seves pròpies peces. Una proposta cultural original i creativa que fomenta l’expressió artística i la manualitat.

El dimecres 24, els més esportistes podran participar en la Volta al Terme, una ruta de senderisme que recorre els paratges naturals del municipi. Al finalitzar la ruta, se serviran entrepans per a tots els participants, una bona manera de recuperar forces i gaudir de la companyonia.

Actes religiosos i música

Els actes centrals de les festes se celebraran el dijous 25 de juliol. Al matí, tindrà lloc la missa en honor a Sant Jaume a l’església parroquial, un acte solemne que reunirà als veïns i veïnes del poble per a celebrar la seva devoció al patró. A la nit, la plaça del poble acollirà el concert de la Unió Musical Petresana, una formació musical amb una llarga tradició.

La setmana finalitzarà el dissabte 27 amb l’estrena de l’obra de teatre anual de la companyia «En un tres i no res».

Les festes patronals de Petrés són una ocasió única per a gaudir del poble en família i amb amics. Amb una programació tan completa, segur que hi haurà alguna cosa per a tothom. A més, els actes gratuïts i els preus populars fan que les festes siguin accessibles per a tots. L’Ajuntament de Petrés convida a tots els veïns i veïnes, així com a visitants, a participar en les festes patronals en honor a Sant Jaume i a gaudir d’uns dies d’alegria, cultura i tradició.