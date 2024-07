Aliados de lujo para el proyecto saludable del CB Puerto Sagunto

La ministra de Sanidad, Mónica García, y dos de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español, Pau y Marc Gasol. Estos son los principales aliados con los que cuenta el proyecto saludable lanzado desde la nueva directiva del Club Baloncesto Puerto Sagunto.

Así se escenificó esta semana en un acto que tuvo lugar en Madrid, donde la fundación de los deportistas de Sant Boi presentó su último estudio sobre los hábitos de vida, especialmente entre la población infantil y adolescente, y su relación con el nivel socioeconómico de sus familias.

Contra el sedentarismo

"Hemos estado en contacto con la Gasol Foundation, porque nuestra One ball, one hour nace sobre la misma base de combatir el sedentarismo y promover un estilo de vida saludable desde temprana edad, con el deporte como herramienta fundamental", explican desde la entidad porteña.

La invitación al evento permitió a la comitiva, compuesta por la presidenta, Rocío Navarro, los responsables del área médica, Rodolfo Rodríguez y Javi Muñoz, junto al orientador deportivo y entrenador del primer equipo, David Martínez, explicar los detalles de su proyecto a Mónica García, quien se mostró "muy interesada. Estuvo más de un cuarto de hora hablando con nosotros y nos pasó el contacto de su jefe de gabinete", toda una "sorpresa".

150 deportistas

En ese rato, los representantes del CB Puerto Sagunto explicaron la propuesta, que ya está en marcha y tomará velocidad a partir de septiembre, cuando cerca de 150 deportistas de su escuela desde los 7 a los 16 años serán primero objeto de un análisis para posteriormente aplicar una serie de medidas en beneficio de los hábitos saludables y una última fase de evaluación de los resultados. Al tratarse de un proyecto científico, según precisan desde el club, han sido necesaria una serie de requerimientos, que ya se han superado para que la iniciativa cuente con todos los permisos para su desarrollo.

La ministra con un pin del CB Puerto Sagunto. / CB Puerto Sagunto

Pero el trabajo no se limitará a este grupo de control, sino que pretende extenderse al conjunto de la sociedad con una vocación "de servicio". En este capítulo del One ball, one hour se incluyen charlas y diferentes actividades para "enseñar a la gente cuestiones rutinarias que favorecen los hábitos saludables, como comprar en el supermercado de forma sana y barata". Desde el club insisten en que "estamos orgullosos de contribuir a la misión de mejorar la salud y el bienestar de nuestra juventud".