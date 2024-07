Primeras reacciones a la última inyección millonaria del Estado a Sagunt

Compromís per Sagunt ha sido el primero en plantear una serie de propuestas para el destino de los 3,7 millones que a finales de este mes está previsto que ingrese el ayuntamiento por la liquidación de la participación municipal en los impuestos del Estado durante 2022.

Como si temieran que no vaya a ser así, los nacionalistas empiezan por señalar la "buena oportunidad" para que el equipo de gobierno local "demuestre su talante progresista" y abra un "verdadero diálogo" con la oposición y los agentes sociales, antes de decidir el destino prioritario de estos recursos extraordinarios.

Esta petición de Compromís viene acompañada por su propuesta, que pasa por finalizar los proyectos pendientes de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) de Sagunt.

Propuesta

Domus Baebia de Sagunt. / Domus Baebia

Según detalla el portavoz municipal de los valencianistas, Pepe Gil, entre estas actuaciones están "la consecución del plan de accesibilidad y repavimentaciones; la ampliación de la Domus Baebia; la finalización de la Casa Romeu; la redacción del proyecto del nuevo campo de fútbol internúcleos; la sustitución de las luminarias al norte del Palància o de los polígonos por luces Led; la ejecución del centro polivalente de Sant Cristòfol; así como la finalización tanto del Casino de la antigua Gerencia de AHM como de la escuela de adultos del núcleo histórico, entre otros proyectos que se han quedado sin fondos".

Sin cambios en los objetivos presupuestarios

Desde el gobierno municipal, mientras, se reconoce que todavía no ha recibido "una notificación individualizada" sobre esta inyección extra, así que prefieren no aventurar las partidas de gasto en la que se podría repartir. En cualquier caso, estas mismas fuentes añaden que "a día de hoy, este ingreso no previsto no va a suponer un cambio en los objetivos presupuestarios iniciales".

Compromís per Sagunt insisten en que "a nosotros nos tendrán con ganas de aportar ideas para la mejora de la ciudad y de la vida de nuestros vecinos y vecinas", según señala Gil.

