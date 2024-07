Los mensajes ocultos de un represaliado se suben a las tablas 85 años después

El primer presidente de la agrupación local del PSOE en Sagunt y alma del sindicato UGT, Ulpiano Alonso Presa, fue fusilado a los 50 años el 17 de noviembre de 1939 en el conocido como 'Paredón de España', en Paterna. A ese día le precedieron duras jornadas en la prisión saguntina, donde escribió más de 130 mensajes a su mujer que le pudo dar a escondidas en el canasto donde le llevaba comida. Esas cartas fueron guardadas celosamente por ella y, recientemente, su nieto Pedro Luis ha empezado a divulgar su testimonio por una vía muy particular: En una lectura dramatizada que ha sido fruto de su estrecha colaboración con el reconocido director teatral Paco Zarzoso y la compañía que dirige, Hongaresa Teatre.

Esos pequeños textos redactados por Ulpiano comenzaron desde que fue detenido el 24 de abril de 1939 "hasta seis días antes de su asesinato en noviembre de ese año", según explica a Levante-EMV Pedro Luis.

Detalle de una de las cartas. / Tortajada

Aunque la mayoría eran cartas de amor, sus escritos ofrecen una radiografía de la época. "Dan mucha información. Explican su proceso de detención, la situación de la vida en las cárceles, la preocupación por el futuro de la familia, la ilusión por recibir visitas... Es un abanico muy variado", afirma además de reconocer que leerlas y trabajar sobre ellas ha sido, para él, "estremecedor" en el plano emocional.

"Llegar a transformarlas en obra de teatro ha sido posible porque hace unos 20 años que conozco las cartas. En este tiempo he sido capaz de digerirlas y de procesarlas ahora desde una cierta distancia", asegura sin ocultar su indignación por el trato dado a su abuelo. "Como ocurrió en tantos casos, a él no le juzgaron por nada reprobable. Fue un Consejo de Guerra y un juicio sumarísimo donde no le dieron oportunidad de defenderse, ni hubo careos, ni pruebas, ni testigos", dice tras recalcar que Ulpiano había destacado por su compromiso público. "Era una persona muy conocida por aquella época en el Puerto. Era responsable del Comité de Control de Altos Hornos durante la Guerra Civil cuando se convirtió en la principal fábrica de armas de la República. Estaba en el PSOE, la UGT, presidió el Círculo Recreativo Ferroviario y desde febrero de 1936, dirigió la Cooperativa de Productores, es decir, el lugar donde toda la gente de allí iba a comprar", apunta.

Ulpiano, con su mujer y sus hijos. / Levante-EMV

Con buena caligrafía y facilidad para escribir, Ulpiano fue detallando su estancia en prisión en pequeñas notas que su mujer guardó en una zona oculta de un mueble de su habitación. . Su familia las halló por casualidad en 1952 al desmontarlo. "Mi tía Lola y mi tío Juan las custodiaron en la casa paterna. A finales de los años 90, principios del 2000, yo empecé a transcribirlas al ordenador. Fue un proceso dolorosísimo, pero me parecía que era una manera de preservarlas y pensé en difundirlas en una pequeña edición a nivel familiar o para las amistades", explica.

"Impresionados"

Al compartir esta vivencia con dos de sus amigos, el dramaturgo Paco Zarzoso y la actriz Lola López, fue cuando nació el germen de la actual obra de teatro. "Cuando empezaron a leer las cartas, se quedaron impresionados. Ellos enseguida lo vieron un texto muy potente pero el asunto se quedó ahí. Luego hicieron su obra sobre María La Jabalina, una anarquista del Puerto de Sagunto también fusilada y, finalmente, ha sido posible esta lectura dramatizada hecha a partir de una selección de textos de Ulpiano", dice asegurando que "sin la ayuda de Paco Zarzoso", él solo no hubiera podido dar ese paso.

Pedro Luis Alonso, entre los dos actores y con Paco Zarzoso. / Tortajada

Lectura dramatizada

El hecho de partir de unos textos escritos con puño y letra de un represaliado otorga un valor añadido a ese trabajo teatral que da voz a los olvidados. "Lo que hace especial el caso de mi abuelo es el haber encontrado una correspondencia desde la cárcel durante un periodo tan largo. Al principio, no ponía las fechas. Luego, a mediados de junio, las empieza a especificar, lo que ayuda bastante a ordenarlas. Llega un momento en que son meros papelitos, como 'chuletitas', pero con mucha información", apunta su nieto, además de recordar cómo su abuelo aprovechó aquellos días para demostrar su afecto a los suyos haciéndoles sortijas, amuletos o piedras talladas, a modo de librito, o con frases llenas de cariño.

Una de las piedras talladas por Ulpiano durante su encarcelamiento. / Tortajada

Tras interponer este mismo año una querella donde sostiene que el asesinato de su abuelo fue un delito de lesa humanidad que no prescribe, Pedro Luis tiene claro su objetivo al difundir su historia sobre los escenarios. "Yo creo en la memoria democrática. Una sociedad como la nuestra solo puede ser fuerte si hinca sus raíces en lo que nos hace una sociedad libre", dice además de confesar que su voluntad de "reivindicar la memoria de su abuelo y de los otros represaliados".

Exitoso estreno

De momento, la representación de "Las Cartas de Ulpiano" ya cautivó al público tras estrenarse el pasado mes de junio, recreando la correspondencia entre la pareja, con las voces de Pep Ricart y Blanca Martínez. Fue en el festival 'Al Crepuscle' de Sagunt, en varios pases que se llenaron, por mucho que el ayuntamiento ampliara el aforo inicial. Por ello, el consistorio no descarta volver a programarla en un futuro, como ha confirmado a este diario la edil de Cultura Ana María Quesada. "Es verdaderamente impresionante porque habla de hechos sucedidos aquí pero, a la vez, es universal y representativa de la realidad que por desgracia vivieron muchas familias en esa época", decía. También el director de Hongaresa Teatre, Paco Zarzoso, veía con buenos ojos esta opción. "Después de la gran acogida en el Grao, sería fantástico que se pueda volver en el Puerto de Sagunto. Muchas personas se quedaron sin escuchar esta historia estremecedora protagonizada por personas de la población", admitía.

Más escenarios

Ahora, la previsión de Hongaresa Teatre es llevarla a más escenarios. Los días 21 y 22 ya los tienen reservados en Asturias, en un espacio emblemático de Villanueva de Oscos.

También valoran avanzar en el proceso teatral. "Queremos ver cómo funciona esta lectura fuera y luego tomar la decisión. Pero sí que estamos muy tentados a dar un paso más y generar una pieza teatral", confesaba el veterano dramaturgo.

