La división en el grupo municipal del PP de Torres Torres se acrecienta

La división en el grupo municipal del PP de Torres Torres se ha vuelto a acrecentar. La convocatoria de una reunión para este lunes en la que se pretendía nombrar un nuevo portavoz y “dar cuenta de la composición del Grupo Municipal” no solo ha evidenciado el distanciamiento entre el alcalde, el popular Javier Peris y el que fuera número 2 de su lista, José Luis León. También ha ahondado aún más en esa brecha por el modo en que ha sido planteada.

En esa convocatoria, como ha podido comprobar Levante-EMV, el alcalde y el teniente de alcalde citaban al actual portavoz, José Luis León, para una Junta Extraordinaria y Urgente del grupo afirmando que el otro edil electo por el PP, Carlos Rivera, había comunicado su voluntad de continuar como edil, después de renunciar el pasado mayo a las concejalías de Cultura, Fiestas y a una tenencia de alcaldía, "pasando a estar en situación de concejal no adscrito a ningún grupo político”.

Tanto León como Rivera han recalcado a preguntas de este diario que este último no ha llegado a dejar el grupo municipal, por mucho que abandonara esas responsabilidades de gobierno. "Yo sigo de concejal del PP y, a la vista de lo que me ha contado José Luis, estoy preparando un escrito para presentarlo por registro de entrada al ayuntamiento dejándolo claro", apuntaba Rivera a preguntas de este diario.

El actual portavoz era más contundente. "Es rotunda y absolutamente falso y se utiliza como excusa para convocar tal reunión y valerse de falsas mayorías. Es una falta de respeto, un insulto y una humillación a su persona y figura como cargo público", asegura.

El portavoz actual del PP insiste en "la gravedad de la finalidad que se pretende con tal convocatoria con el uso de unas mayorías que no se tienen" y, a preguntas de este diario, descartaba que lo ocurrido sea un error. A su juicio, es "un acto de engaño" y "un fraude denunciable". Por todo ello, afirma que ha puesto en conocimiento de lo ocurrido al Ayuntamiento de Torres Torres, la Federación Valenciana de Municipios y el Síndic de Greuges "al entender que con ello existe vulneración de derechos de un concejal basados en falsedades para cometer así un fraude, hecho que va en contra de los legítimos derechos e intereses de dos Concejales y a su vez de la propia institución Municipal".

Finalmente, apunta que "tanto el señor Rivera como yo mismo, ejerceremos las acciones legales oportunas y necesarias para exigir las responsabilidades legales que se derivan".

El alcalde rechaza las acusaciones

El alcalde, Javier Peris, ha rechazado las acusaciones de León, recalcando que la realidad del día a día del ayuntamiento evidencia quienes trabajan como ediles del PP y quienes no. También ha reconocido que, como León no llegó a asistir a la reunión de grupo convocada, no fue posible cambiar al portavoz. En cualquier caso, ha querido subrayar su intención de "seguir trabajando a diario por el pueblo".

Otro motivo de discrepancia

Este relevo frustrado de la portavocía no es el único asunto que ha llevado al número 2 de la lista del PP a criticar al presidente de la corporación. También ha cuestionado la repentina apertura de la piscina municipal después de que, este domingo por la noche, la selección española ganara la Eurocopa.

Esta medida, a juicio de León, "incumplió la normativa municipal que establece claramente el horario de baño en la piscina, las normas de seguridad que establecen la obligatoria presencia de personal en el control de acceso y 2 socorristas". "De noche y sin luz, sin control de acceso y sin socorristas, con menores en el vaso grande sin supervisión de un adulto, con bañistas bajo los efectos del alcohol", relataba León respecto a la situación vivida, achacando al alcalde la decisión de abrir el recinto tras la euforia que desató la victoria.

Preguntado por lo ocurrido, el primer edil ha descartado entrar en detalles sobre lo sucedido en la piscina esa noche y solo aseguraba a este diario que "como en todos los pueblos, hubo un poco de fiesta".

