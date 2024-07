Cuenta atrás para abrir el remodelado Pantalán del Port de Sagunt

La apertura al público del tramo remodelado del Pantalán está cada vez más cerca. La previsión en Sagunt es que se cumplan los últimos plazos marcados y, antes de final de mes, toda la ciudadanía pueda disfrutar de un espacio que se ha renovado por completo después de que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) haya invertido en él más de 5,5 millones de euros.

El total cambio que ha dado el lugar se empezó a apreciar esta primavera, sobre todo, desde que arrancó la colocación de las nuevas estructuras que darán sombra al lugar y le imprimen un innovador diseño.

Esta remodelación supone dar cumplimiento a parte de una vieja demanda de la ciudad desde hace dos décadas. Aún así, como viene reiterando el gobierno local y ha recordado Iniciativa Porteña, tras esto aún quedará pendiente la rehabilitación de la zona marítima de esta estructura construida a mediados de los años 70 con fines industriales pero ahora pensada como paseo. Precisamente por esto, IP pidió recientemente al alcalde, a través del grupo de portavoces, que pida otra reunión con la APV antes de septiembre para ver cómo avanza ese proyecto.

Hallazgo que acabó en investigación por asesinato

La transformación del lugar como ha ido informando Levante-EMV, empezó a finales de 2022 con unas obras que incluyeron el macabro hallazgo de un fémur humano el 30 de mayo de 2023; un último hecho que no paralizó los trabajos pero que, como se comprobó posteriormente, delató el final violento de una vecina del Port de Sagunt a la que se daba por desaparecida desde la Noche de San Juan de 2019, Loli Saúl Sesé, pero cuyo caso se investiga hora como presunto asesinato.

El portavoz de IP, Manuel González, ha expresado en este sentido su «solidaridad con la familia de Loli Paúl Sesé" y ha mostrado el apoyo de la formación "a las actuaciones judiciales que se decidan emprender". "No acertamos a entender la manera de actuar cuando apareció ese fémur hace un año, con las obras comenzadas, y no entendemos cómo no se paralizaron en ese momento para intentar encontrar el resto del cuerpo de la desaparecida", decía.