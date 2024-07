Antoni: "Esperemos que pueda ejecutarse nuestro proyecto piloto para la playa"

Pere Antoni Chordá, afronta su segundo mandato político con una idea clara: un Canet más sostenible.Para ello apura la puesta en marcha de proyectos prioritarios como la geotermia de la piscina, que hará realidad el primer distrito térmico de la comarca. A esto se suman los huertos urbanos, cambios en todo el alumbrado público y la joya de la corona, un proyecto piloto para su playa, que ponga freno a la regresión y sirva de modelo y experiencia para otros segmentos de costa.

Tras un año de mandato político, ¿qué balance hace?

Mi balance del primer año de mandato es claramente positivo. Hemos avanzado significativamente en varias áreas cruciales para nuestro municipio. Hemos dado un gran paso en infraestructuras educativas, el nuevo instituto ya es una realidad y abrirá sus puertas el próximo curso. Además, también han comenzado las obras de ampliación del colegio Les Palmeres, una ampliación esperada desde hace mucho tiempo. Estas dos actuaciones suponen una mejora cualitativa y cuantitativa en la oferta educativa de Canet. En cuanto a infraestructuras deportivas, hemos renovado la casa Sanchis Guarner. También han comenzado las obras para instalar en la piscina municipal un sistema de geotermia, proyecto que se enmarca en el modelo de municipio Canet Sostenible. También es necesario hablar del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que presentamos el pasado viernes 12 de julio, con una inversión de 2 millones de euros de fondos Next Generation, nos permitirá evolucionar como destino turístico hacia un modelo más sostenible a través de 13 actuaciones estratégicas. Para nuestros mayores, hemos inaugurado un centro social en la playa, además de diseñar una amplia oferta formativa y de ocio durante todo el año. Por otro lado, nuestros jóvenes disfrutan de un nuevo espacio para ellos como es el Casal Jove y el parque de calistenia. Todos estos proyectos refuerzan nuestra esencia de pueblo que tanto valoramos, centrada en las relaciones humanas, donde los espacios públicos son fuente de vida social y todas las personas tienen cabida, por todo ello mi valoración es muy positiva.

Uno de sus caballos de batalla es la recuperación de la playa, ¿en qué momento se encuentra?

Hay un proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para extraer un millón de metros cúbicos de arena y trasvasarla a las playas del norte de Canet, lo que provocará que la cadena de transporte de sedimento natural de la costa traslade esa arena a nuestra playa. Agradecemos enormemente esta iniciativa, pero pensamos que, sin otras actuaciones encaminadas a retener el sedimento, tendrá un efecto beneficioso limitado en el tiempo. En este sentido, hemos desarrollado un proyecto innovador a nivel europeo, que actualmente se encuentra en tramitación en Madrid y que esperamos que pueda ejecutarse como proyecto piloto en la playa de Canet. Este proyecto, en el que llevamos tiempo trabajando de la mano del Ministerio de Innovación y Ciencia junto a la ministra, Diana Morán, apuesta por la digitalización del medio marino para poder tomar decisiones basadas en evidencias que nos permitan retener el sedimento marino, poder predecir cómo afectarán los episodios climatológicos, replicar y exportar esta solución a otras playas, con el objetivo de minimizar el impacto medioambiental en el medio marino.

Pere Antoni en su despacho / Daniel Tortajada

En su programa político eran varios los proyectos que se querían acometer. ¿Cuáles son los prioritarios en estos momentos?

Estamos muy volcados en el proyecto de regeneración de la playa, del que hemos hablado anteriormente. Para Canet la playa es la joya de la corona, sin ella el municipio no sería tal y como lo conocemos hoy. También es prioritario para nosotros cumplir con la Agenda 2030 y alinear nuestras políticas y actuaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De ahí que tengan preferencia para este gobierno todos los proyectos enfocados a conseguir un municipio más sostenible, más inclusivo, abierto y cercano a la ciudadanía. Anteriormente, cuando hacía balance del primer año, he nombrado muchos proyectos, algunos de ellos todavía en ejecución y que son prioritarios, pero podríamos añadir otros como la restauración del “Camí dels Horts”, que comunica ambos núcleos y que gracias a su restauración contará con una “Aula de la naturaleza” y huertos urbanos.

La negativa de Educación a que este año se curse Bachillerato en el nuevo instituto ha sentado como un jarro de agua fría. ¿Hay margen de maniobra? ¿Qué se está haciendo para cambiar esa decisión?

Lamentablemente, no hay margen de maniobra en este momento. Es sorprendente que después de haber invertido más de 8 millones de euros no se hayan estudiado las necesidades del municipio antes de tomar una decisión tan importante. Actualmente, hay más de 100 niños y niñas entre 4ª de la ESO y 1ª de bachillerato que no podrán disfrutar del nuevo instituto y, sin embargo, deberán estudiar en el IES Camp de Morvedre que actualmente se encuentra saturado. Hemos mantenido reuniones con la conselleria para hacer ver la demanda actual existente, también hemos realizado protestas vecinales para mostrar nuestra disconformidad. Desafortunadamente, los plazos ya están cerrados y la decisión tomada, pero seguiremos luchando para que nuestras voces sean escuchadas en futuras decisiones.

El turismo es la fuente de riqueza de Canet, ¿a qué atribuye que se haya convertido en uno de los destinos de moda de la Comunitat Valenciana?

Canet está de moda, nuestro modelo turístico, familiar y saludable, cada vez se demanda más. La persona que viene a Canet se encuentra con un gran resort natural donde puede disfrutar de la mejor playa de España, una playa que cuenta con los mayores distintivos de calidad y con una amplia gama de servicios donde los visitantes, residentes y turistas se sitúan en el centro de nuestra gestión. También pueden disfrutar de un amplio programa de actividades deportivas y culturales totalmente abierto y gratuito, de lunes a domingo, para todos los públicos y edades. Todo ello complementado con una gran oferta de restauración para todos los gustos y bolsillos. Canet está de moda porque hemos logrado orientar el destino turístico hacia la calidad, el ocio, la cultura y el relax; todo ello gracias a un modelo familiar que apuesta por la sostenibilidad y cuyo objetivo es dejar una huella emocional imborrable.

Suscríbete para seguir leyendo